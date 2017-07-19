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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Движение губ может стать новой биометрической технологией


19.07.2017

Новой биометрической технологией может стать движение губ человека, который произносит слово. Над этим работает команда исследователей с факультета компьютерных наук Гонконгского баптистского университета, которую возглавляет профессор Чеун Иу-мин.

При аутентификации пользователя с помощью новой технологии проверяются определённые параметры, характеризующие движение губ у данного человека. Самообучающаяся компьютерная система выделяет визуальные признаки, характерные для произнесения определённого слова конкретным человеком и запоминает их. Данный биометрический метод можно отнести к числу поведенческих.

Для того, чтобы пройти аутентификацию с помощью движения губ, пользователь должен произнести пароль. Система проверит и правильность пароля, и то, как двигаются губы пользователя при его произнесении. Таким образом, новая технология является двухфакторной. Если по какому-то одному из двух факторов соответствия нет, пользователь не пройдёт аутентификацию.

По защищённости от кражи идентичности новая технология превосходит самые распространённые виды биометрии — идентификацию по отпечаткам пальцев или радужной оболочке, а также распознавание лиц. Если злоумышленники заполучили в свои руки рисунок отпечатков пальцев пользователя или его радужной оболочки, то эта утечка — навсегда. Пользователь не сможет «добыть» себе другие пальцы или глаза, и ему придётся менять способ контроля доступа.

При использовании движения губ вопрос решается сменой пароля. Если каким-то образом будет сделана видеозапись того, как пользователь произносит пароль, и, следовательно, его идентичность будет украдена, достаточно изменить пароль. Кроме того, пароль можно просто время от времени менять, чтобы сделать защиту более надёжной.

Новая технология найдёт применение при решении широкого спектра задач. С её помощью можно будет контролировать доступ к банковским счетам и платёжным системам, к информационным ресурсам и мобильным устройствам. Использовать её можно будет и в системах контроля физического доступа.

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Передний край

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