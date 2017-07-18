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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Рынок систем распознавания по радужной оболочке вырастет до $4 млрд в 2025 году


18.07.2017

На мировом рынке систем распознавания по радужной оболочке глаза объём продаж вырастет с $676,6 млн в 2016 году до $4 млрд в 2025 году. Такой прогноз даёт исследовательская компания Tractica. Основной спрос, которым стимулируется этот рост, будет обеспечен в потребительском и государственном сегментах. Количество единиц оборудования для распознавания по радужной оболочке глаза вырастет при этом с 10,7 до 60 млн в год.

«Распознавание людей по радужной оболочке глаза привлекательно для заказчиков тем, что это — безопасная и дружественная пользователю технология, — говорят эксперты компании. — Она получает развитие за счёт роста конкуренции и инноваций, а также успешной реализации пилотных проектов по всему миру».

Ранее применение распознавания по радужной оболочке глаза сдерживалось наличием патента. Он действовал до 2005 года. В последующий период более десятка высококвалифицированных производителей оборудования взялись за это направление, в сотрудничестве с многочисленными разработчиками программного обеспечения. Распознавание по «радужке» получило мощное развитие и распространилось по всем регионам мира и по разным вертикальным рынкам.

Позже приход смартфонов во все сферы жизни открыл для распознавания по радужной оболочке глаза новый рынок — потребительский. Он стал для него крупнейшим и останется таковым в ближайшие годы. Далее следуют сегмент государственных заказов, здравоохранение, финансы, общественные организации, правоохранительные органы, оборонная сфера.

Специалисты, проводившие исследование, приводят примеры основных сценариев использования распознавания по радужной оболочке глаза. В их числе — аутентификация пользователей смартфонов и других устройств, хранение лекарств, доступ к счёту через банкомат, распределение гуманитарной помощи и многие другие.

В географическом плане наибольшую долю на рынке распознавания по радужной оболочке занимает Азиатско-Тихоокеанский регион. Далее следует Европа. Данный порядок сохранится, по мнению экспертов, вплоть до 2025 года.

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Передний край

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КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

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