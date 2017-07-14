 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Малые компании считают системы контроля и управления доступом слишком дорогим удовольствием


14.07.2017

Многие владельцы малых фирм рассматривают системы контроля и управления доступом (СКУД) как нечто дорогостоящее и при этом не слишком полезное. В таком подходе есть немалая доля истины, однако в целом это — заблуждение, основанное на недостаточной информированности людей. Чтобы как-то преодолеть его и найти себе побольше заказчиков в этом гибком и по-своему ёмком сегменте, интеграторы просят экспертов объяснить причины данного явления.

Нежелание владельца фирмы устанавливать у себя систему безопасности означает, что он не рассчитывает получить тот уровень защиты, который соответствовал бы вложенным средствам. Самое логичное объяснение этого состоит в том, что он не провел при этом оценки рисков, имеющихся в его фирме.

Цель оценки рисков — определить, для каких видов угроз наиболее уязвим бизнес. Далее можно подобрать способы защиты именно от этих угроз. В таком случае устанавливаемая система безопасности не будет чрезмерно дорогой. Излишние затраты возникают там, где предпринимается попытка защититься от несуществующих рисков или от угроз, реализуемых с очень маленькой вероятностью.

Всё вышесказанное можно отнести не только к контролю доступа, но и к любому другому разделу безопасности. СКУД, однако, имеет особенности, снижающие планку той цены, выше которой достигается выгодность приобретения системы.

Одна из таких особенностей состоит в том, что системы контроля доступа — это «безопасность, которая видна». Охранно-пожарная сигнализация проявляется там, где сработал охранный извещатель, видеонаблюдение — «пишет себе и пишет», хотя огромные купольные телекамеры порой и встречают гостя ещё на углу здания. И только с контроля доступа начинается знакомство посетителя с объектом и рабочий день сотрудников. Отсюда вытекает роль СКУД как составной части визитной карточки фирмы. По наличию контроля доступа, уровню развития, подбору применяемых в нём брендов судят о фирме и о состоянии её бизнеса.

К этому качеству СКУД примыкает и другое: сотрудники при наличии контроля доступа чувствуют себя более защищёнными, и это также положительно сказывается на делах фирмы.

Современная СКУД имеет, как правило, функцию контроля рабочего времени. Владелец фирмы должен помнить об этом, когда станет оценивать, насколько всё это будет ему полезно. Хотя в малой фирме, где люди наперечёт, а отношения между ними менее формальны, стоит, наверное, обойтись без этой функции.

Количество показов: 81

Возврат к списку

Передний край

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Face Detection — технология обнаружения лица человека
Face Detection - технология обнаружения лица человека
При настройке системы видеонаблюдения на автоматическую реакцию на тревожные события одним из наиболее эффективных инструментов может стать обнаружение лица человека в кадре. Компания Hanwha Techwin встраивает функцию Face Detection в выпускаемые ею камеры.



Hits 48769008
15658
Hosts 4455006
892
Visitors 8241032
1981

65

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582