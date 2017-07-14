Малые компании считают системы контроля и управления доступом слишком дорогим удовольствием

Многие владельцы малых фирм рассматривают системы контроля и управления доступом (СКУД) как нечто дорогостоящее и при этом не слишком полезное. В таком подходе есть немалая доля истины, однако в целом это — заблуждение, основанное на недостаточной информированности людей. Чтобы как-то преодолеть его и найти себе побольше заказчиков в этом гибком и по-своему ёмком сегменте, интеграторы просят экспертов объяснить причины данного явления.

Нежелание владельца фирмы устанавливать у себя систему безопасности означает, что он не рассчитывает получить тот уровень защиты, который соответствовал бы вложенным средствам. Самое логичное объяснение этого состоит в том, что он не провел при этом оценки рисков, имеющихся в его фирме.

Цель оценки рисков — определить, для каких видов угроз наиболее уязвим бизнес. Далее можно подобрать способы защиты именно от этих угроз. В таком случае устанавливаемая система безопасности не будет чрезмерно дорогой. Излишние затраты возникают там, где предпринимается попытка защититься от несуществующих рисков или от угроз, реализуемых с очень маленькой вероятностью.

Всё вышесказанное можно отнести не только к контролю доступа, но и к любому другому разделу безопасности. СКУД, однако, имеет особенности, снижающие планку той цены, выше которой достигается выгодность приобретения системы.

Одна из таких особенностей состоит в том, что системы контроля доступа — это «безопасность, которая видна». Охранно-пожарная сигнализация проявляется там, где сработал охранный извещатель, видеонаблюдение — «пишет себе и пишет», хотя огромные купольные телекамеры порой и встречают гостя ещё на углу здания. И только с контроля доступа начинается знакомство посетителя с объектом и рабочий день сотрудников. Отсюда вытекает роль СКУД как составной части визитной карточки фирмы. По наличию контроля доступа, уровню развития, подбору применяемых в нём брендов судят о фирме и о состоянии её бизнеса.

К этому качеству СКУД примыкает и другое: сотрудники при наличии контроля доступа чувствуют себя более защищёнными, и это также положительно сказывается на делах фирмы.

Современная СКУД имеет, как правило, функцию контроля рабочего времени. Владелец фирмы должен помнить об этом, когда станет оценивать, насколько всё это будет ему полезно. Хотя в малой фирме, где люди наперечёт, а отношения между ними менее формальны, стоит, наверное, обойтись без этой функции.

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