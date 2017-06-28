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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

К 2021 году число устройств умного дома в мире достигнет 1,4 млрд


28.06.2017

Количество обладателей умного дома по итогам 2016 года составило 90 млн. В ближайшее время оно будет расти почти на 40% в год и, таким образом, превысит 450 млн к 2021 году. Такой прогноз дают специалисты исследовательской и консалтинговой компании Ovum.

Этот рост будет подталкиваться, главным образом, продажами устройств для обеспечения домашней безопасности, таких, как камеры видеонаблюдения, дверные замки и охранные датчики. Кроме того, существенной компонентой умного дома станут средства жизнеобеспечения.

В результате количество ежегодно продаваемых во всём мире умных устройств увеличится с 224 млн в 2016 году до 1,4 млрд в 2021 году. Общее их число к концу этого периода достигнет 4 млрд. Каждый владелец умного дома будет иметь в среднем 8-9 устройств.

Крупнейшие рынки для продукции умного дома — США и Китай. В этих странах обеспечивается высокая доступность систем умного дома и существует значительный потребительский интерес к ним.

Ещё одной важной компонентой умного дома станут интерактивные голосовые средства управления. Они хороши тем, что позволяют выполнять любые действия наиболее естественным образом, без необходимости загружать в смартфон или планшет различные приложения и осваивать работу с ними.

В результате этого число используемых голосовых помощников в мире будет расти более быстрыми темпами, чем устройств умного дома в целом, — почти на 75% в год. Оно возрастёт с 5,5 млн в 2016 году до 88 млн в 2021 году. Появление голосовых помощников у потребителей в значительной степени подталкивают их к покупке других устройств умного дома.

Пр этом голосовые помощники от ведущих производителей в недостаточной степени доступны потребителю за пределами США. Это открывает возможности для местных компаний, в частности, из Японии и Китая, по выводу на рынок своих, альтернативных продуктов.

Отмечается также существенный разрыв между количеством устройств умного дома у потребителя и масштабами распространения услуг умного дома. К 2021 году 15,5% семей в мире будут иметь у себя устройства умного дома, но лишь 6,2% будут платить за их профессиональное обслуживание.

Эксперты, проводившие исследование, подчёркивают, что это открывает перед компаниями возможности по выработке новых бизнес-моделей, связанных умным домом. Однако такая работа потребует от них умения быть инноваторами и открытости в вопросах поиска партнёров среди производителей.

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Передний край

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

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Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.

3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
Готовые 3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения в концепции BIM разработаны для каждой камеры от компании Hanwha Techwin. Они позволяют подбирать расположение камер, их поворот, угол обзора и другие параметры.

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.

Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Экономить рабочее время инсталлятора позволяет настройка угла обзора камеры видеонаблюдения через смартфон. Такая возможность реализована в новых IP-камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.


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