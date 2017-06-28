К 2021 году число устройств умного дома в мире достигнет 1,4 млрд

Количество обладателей умного дома по итогам 2016 года составило 90 млн. В ближайшее время оно будет расти почти на 40% в год и, таким образом, превысит 450 млн к 2021 году. Такой прогноз дают специалисты исследовательской и консалтинговой компании Ovum.

Этот рост будет подталкиваться, главным образом, продажами устройств для обеспечения домашней безопасности, таких, как камеры видеонаблюдения, дверные замки и охранные датчики. Кроме того, существенной компонентой умного дома станут средства жизнеобеспечения.

В результате количество ежегодно продаваемых во всём мире умных устройств увеличится с 224 млн в 2016 году до 1,4 млрд в 2021 году. Общее их число к концу этого периода достигнет 4 млрд. Каждый владелец умного дома будет иметь в среднем 8-9 устройств.

Крупнейшие рынки для продукции умного дома — США и Китай. В этих странах обеспечивается высокая доступность систем умного дома и существует значительный потребительский интерес к ним.

Ещё одной важной компонентой умного дома станут интерактивные голосовые средства управления. Они хороши тем, что позволяют выполнять любые действия наиболее естественным образом, без необходимости загружать в смартфон или планшет различные приложения и осваивать работу с ними.

В результате этого число используемых голосовых помощников в мире будет расти более быстрыми темпами, чем устройств умного дома в целом, — почти на 75% в год. Оно возрастёт с 5,5 млн в 2016 году до 88 млн в 2021 году. Появление голосовых помощников у потребителей в значительной степени подталкивают их к покупке других устройств умного дома.

Пр этом голосовые помощники от ведущих производителей в недостаточной степени доступны потребителю за пределами США. Это открывает возможности для местных компаний, в частности, из Японии и Китая, по выводу на рынок своих, альтернативных продуктов.

Отмечается также существенный разрыв между количеством устройств умного дома у потребителя и масштабами распространения услуг умного дома. К 2021 году 15,5% семей в мире будут иметь у себя устройства умного дома, но лишь 6,2% будут платить за их профессиональное обслуживание.

Эксперты, проводившие исследование, подчёркивают, что это открывает перед компаниями возможности по выработке новых бизнес-моделей, связанных умным домом. Однако такая работа потребует от них умения быть инноваторами и открытости в вопросах поиска партнёров среди производителей.

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