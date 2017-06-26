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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Частота, на которой звучит пожарная тревога, слишком высока для детей


26.06.2017

Звук пожарной тревоги имеет слишком высокую частоту, и большинство детей не просыпается от него. К такому выводу пришли авторы исследования, проведённого совместно учёными из шотландского Университета Данди и специалистами пожарно-спасательной службы английского графства Дербишир.

Для выполнения этой работы исследователи создали установку, которая издавала звук сирены на частоте 520 Гц — существенно ниже, чем те 1000-3000 Гц, на которых работают обычные оповещатели. Кроме того, в эксперименте использовалось речевое оповещение с женским голосом.

В каждом из домов, в которых проживали в общей сложности 34 ребёнка в возрасте от двух до 13 лет, было выполнено шесть тестов. В ходе испытания им не давалось никакой подсказки относительно того, когда зазвучит тревожный сигнал.

При звуках обычной сирены 27 детей продолжали спать, не слыша их. При этом было обнаружено заметное гендерное различие: все семеро детей, которые так или иначе просыпались от обычной сирены, — девочки. От экспериментальной сирены, звучащей на более низкой частоте, просыпалось большинство детей. Хорошо реагируют дети и на оповещение женским голосом.

Объяснить, почему традиционные частоты не эффективны для пробуждения детей, пытается Родни Маунтэн, сотрудник медицинского факультета Университета Данди. Он отмечает, что и слух, и работа мозга, и сон у ребёнка сильно отличаются от того, как всё это устроено у взрослых.

Имеется, однако, и другой фактор, задающий различие в реакции на тревожные звуки между взрослыми и детьми. «Дети при рождении не запрограммированы на восприятие принятых у нас звуков, выражающих опасность, таких, как вой сирены, — говорит Маунтэн. — Их надо знакомить с этими звуками и учить распознавать и интерпретировать их».

Изучение восприятия детьми стандартной пожарной сирены и других звуков продолжится. Для этого планируется набрать около 500 семей со всего Соединённого королевства, с детьми в возрасте от двух до 16 лет. «Защита детей от пожара имеет фундаментальную важность», — подчёркивает профессор Ниам Ник Дэид, специалист по криминалистике из Университета Данди.

Исследователи отмечают, что результаты их работы не отменяют необходимости использовать в домах стандартные системы оповещения и держать их в исправном состоянии. В основе любой реакции на возгорание — действия взрослых, на которых в первую очередь и рассчитаны эти системы.

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