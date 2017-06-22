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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Повлияют ли кибератаки на физическую безопасность?


22.06.2017

Идея «подключенного мира», активно пропагандируемая производителями цифровой техники, наткнулась на серьёзное препятствие в виде распоясавшихся хакеров. Результаты их атак уже не ограничиваются виртуальными потерями, а в ряде случаев выливаются в ощутимый физический ущерб.

Чрезмерное увлечение технологическими новинками несёт с собой и целый ряд специфических рисков: даже самое «интеллектуальное» устройство чаще всего оказывается беззащитным от злонамеренных действий хакеров. Если взламывают «умный» кондиционер в спальне — одно дело. А если речь идёт о критической инфраструктуре? В декабре 2015 года от воздействия вредоносного кода BlackEnergy пострадали более двухсот тысяч человек в западной части Украины: энергосистема целой области была выведена из строя на значительное время. В ближайшие несколько лет на дорогах мира появится до 10 миллионов автомобилей без водителя — если хакеры примутся за системы управления автодронами, последствия могут быть весьма печальными. А то, что хакеры постоянно атакуют финансовые учреждения, и вовсе перестало восприниматься как сенсация.

Поскольку отрасль физической безопасности в основном уже перешла на цифровые технологии, перехват управления отвечающими за охрану объекта устройствами становится уже не виртуальной, а физической угрозой — вне зависимости от того, насколько тщательно охраняется объект и какого рода технические средства на нём применяются. «Погулявший» по всему миру в конце 2016 года ботнет Mirai не встретил на своём пути серьёзных препятствий, и пользователи IP-камер и регистраторов, возможно, усвоят этот урок: смена пароля по умолчанию является обязательной процедурой перед вводом в эксплуатацию системы видеонаблюдения любого масштаба. Специалисты утверждают, что даже при наличии парольной защиты «вломиться» в типичный видеорегистратор не составляет труда.

Показательно, что отраслевые дискуссии о конвергенции физической и логической безопасности в последние годы практически прекратились. К сожалению, тема эта перестала быть «модной», и участники рынка снова перенесли фокус внимания на цифры продаж — на ценовую гонку, условия которой монопольно диктует Китай. Но вполне возможно, уже в ближайшее время тема конвергенции вернётся. Правда, слияние физической и логической составляющих произойдёт уже бесконтрольно — в криминальном мире .«Обычный» криминал и киберпреступность вполне могут найти общий язык и начать действовать сообща. И к этой угрозе отрасль безопасности должна быть готова.

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Передний край

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

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Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.

Решение по подсчёту посетителей и построению тепловых карт в розничной торговле
Решение по подсчёту посетителей и построению тепловых карт в розничной торговле
В торговом центре статистика прихода покупателей и картина их распределения по торговому залу очень важны. Получать эти данные позволяет мощный функционал панорамной камеры объективом «рыбий глаз», которую выпускает компания Hanwha Techwin.

Автосопровождение объекта — свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Автосопровождение объекта - свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.


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