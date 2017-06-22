Повлияют ли кибератаки на физическую безопасность?

Идея «подключенного мира», активно пропагандируемая производителями цифровой техники, наткнулась на серьёзное препятствие в виде распоясавшихся хакеров. Результаты их атак уже не ограничиваются виртуальными потерями, а в ряде случаев выливаются в ощутимый физический ущерб.

Чрезмерное увлечение технологическими новинками несёт с собой и целый ряд специфических рисков: даже самое «интеллектуальное» устройство чаще всего оказывается беззащитным от злонамеренных действий хакеров. Если взламывают «умный» кондиционер в спальне — одно дело. А если речь идёт о критической инфраструктуре? В декабре 2015 года от воздействия вредоносного кода BlackEnergy пострадали более двухсот тысяч человек в западной части Украины: энергосистема целой области была выведена из строя на значительное время. В ближайшие несколько лет на дорогах мира появится до 10 миллионов автомобилей без водителя — если хакеры примутся за системы управления автодронами, последствия могут быть весьма печальными. А то, что хакеры постоянно атакуют финансовые учреждения, и вовсе перестало восприниматься как сенсация.

Поскольку отрасль физической безопасности в основном уже перешла на цифровые технологии, перехват управления отвечающими за охрану объекта устройствами становится уже не виртуальной, а физической угрозой — вне зависимости от того, насколько тщательно охраняется объект и какого рода технические средства на нём применяются. «Погулявший» по всему миру в конце 2016 года ботнет Mirai не встретил на своём пути серьёзных препятствий, и пользователи IP-камер и регистраторов, возможно, усвоят этот урок: смена пароля по умолчанию является обязательной процедурой перед вводом в эксплуатацию системы видеонаблюдения любого масштаба. Специалисты утверждают, что даже при наличии парольной защиты «вломиться» в типичный видеорегистратор не составляет труда.

Показательно, что отраслевые дискуссии о конвергенции физической и логической безопасности в последние годы практически прекратились. К сожалению, тема эта перестала быть «модной», и участники рынка снова перенесли фокус внимания на цифры продаж — на ценовую гонку, условия которой монопольно диктует Китай. Но вполне возможно, уже в ближайшее время тема конвергенции вернётся. Правда, слияние физической и логической составляющих произойдёт уже бесконтрольно — в криминальном мире .«Обычный» криминал и киберпреступность вполне могут найти общий язык и начать действовать сообща. И к этой угрозе отрасль безопасности должна быть готова.

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