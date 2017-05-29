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Нежелание пользователей помнить пароли поможет рынку биометрии расти на 23% в год


29.05.2017

Биометрический рынок достиг переломной точки — желание разных организаций лучше аутентифицировать пользователей теперь вполне соответствует неприятию пользователями систем, в которых от них требуется что-либо помнить, например пароль. В результате биометрические решения с возросшей скоростью проникают в пользовательские, коммерческие и государственные системы.

Так описывают текущее состояние рынка биометрии специалисты компании Tractica. В проведённом ими исследовании обсчитаны и обсуждены основные тенденции в развитии данного рынка. Работа опиралась на подробный анализ 142 сценариев использования биометрии.

Исследователи считают, что в развитии таких сценариев заключены драйверы росты рынка биометрии. Отдельно изучались бизнес-функция каждого сценария, его приложение к определённому сегменту экономики и процедура. Далее анализировалась реализация сценариев использования биометрии в разных регионах мира, с учётом различий в их экономическом развитии.

Согласно данным, которые собрала компания, общий объём продаж аппаратных и программных средств биометрии составил в 2016 году во всём мире $2,4 млрд. Специалисты компании прогнозируют рост этого показателя на 23% в год. В таком случае мировой объём продаж биометрических систем к 2025 году превысит $15 млрд, а всего за этот период будет выпущено продукции на сумму $70 млрд.

Традиционно в вопросах применения биометрических методов потребительская среда и организации чётко отделялись друг от друга, однако сейчас это разграничение исчезает. Финансовые организации, например, дают возможность и физическим лицам, и представителям юридических лиц проходить аутентификацию в онлайновых банковских системах через распознавание голоса или радужной оболочки глаза и не вводить пароли с клавиатуры.

Сегменты рынка биометрии, на которые приходится наибольший объём продаж, — это, как определили специалисты компании Tractica, распознавание отпечатков пальцев, голоса, радужной оболочки глаза и лиц. Самые крупные вертикальные рынки — потребительский, финансовый, государственный и промышленный.

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Передний край

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

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Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.

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