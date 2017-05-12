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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Рынок VSaaS будет расти на 27% в год


12.05.2017

Мировой рынок видеонаблюдения как услуги (Video Surveillance as a Service — VSaaS) будет расти в ближайшие пять лет на 27% в год. Такой прогноз дают специалисты исследовательской компании Technavio. Суммарный объём продаж на мировом рынке VSaaS в 2016 году составил $1 млрд, а к 2021 году вырастет до $3,4 млрд.

Основные причины быстрого роста рынка видеонаблюдения как услуги — прогресс технологий, на которых оно основано. В первую очередь, это облачные средства хранения и обработки изображения, а также современные коммуникации и мобильные устройства. Растёт потребность заказчиков в надёжном хранении видеоданных, которое во многих случаях дают системы VSaaS.

Наибольшую долю на рынке VSaaS — 65% — занимают конечные пользователи из коммерческого сегмента. Более других во внедрении VSaaS преуспевают ритейлеры. У них видеонаблюдение применяется для пресечения не только воровства в торговых залах, но и махинаций, на которые зачастую идут их собственные работники. Важны системы видеонаблюдения как услуги и для финансовой сферы. Здесь оно и сопровождает транзакции, и даёт общий визуальный контроль.

В промышленной сфере видеонаблюдение не только выполняет охранную функцию, но и помогает контролировать производственные процессы, поэтому оно реже передаётся в руки сторонних организаций, что тормозит внедрение VSaaS. В целом промышленность даёт 18% данного рынка.

В частных домах, наоборот, качественный мониторинг могут выполнять только профессионалы. Именно поэтому VSaaS в сегменте охраны жилых домов развивается достаточно быстро. Здесь видеонаблюдение применяется для того, чтобы пресечь попытки злоумышленников проникнуть вовнутрь, а также внушить хозяевам ощущение безопасности.

В то же время, частный домовладелец в большей степени, чем коммерческая фирма, склонен периодически дублировать просмотр видеоизображения, даже если это успешно делают сторонние специалисты. В связи с этим в жилой сфере заметную роль играет использование мобильных устройств. На рынке VSaaS на жилой сегмент приходится 14% продаж.

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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

Аудиоаналитика — удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Аудиоаналитика - удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Автоматический анализ звука на объекте, реализованный в камере, позволяет существенно повысить точность регистрации важных событий в системе видеонаблюдения. Новые телекамеры серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin могут распознавать взрыв, выстрел, звон разбитого стекла и крик.

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.


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