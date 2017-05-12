Рынок VSaaS будет расти на 27% в год

Мировой рынок видеонаблюдения как услуги (Video Surveillance as a Service — VSaaS) будет расти в ближайшие пять лет на 27% в год. Такой прогноз дают специалисты исследовательской компании Technavio. Суммарный объём продаж на мировом рынке VSaaS в 2016 году составил $1 млрд, а к 2021 году вырастет до $3,4 млрд.

Основные причины быстрого роста рынка видеонаблюдения как услуги — прогресс технологий, на которых оно основано. В первую очередь, это облачные средства хранения и обработки изображения, а также современные коммуникации и мобильные устройства. Растёт потребность заказчиков в надёжном хранении видеоданных, которое во многих случаях дают системы VSaaS.

Наибольшую долю на рынке VSaaS — 65% — занимают конечные пользователи из коммерческого сегмента. Более других во внедрении VSaaS преуспевают ритейлеры. У них видеонаблюдение применяется для пресечения не только воровства в торговых залах, но и махинаций, на которые зачастую идут их собственные работники. Важны системы видеонаблюдения как услуги и для финансовой сферы. Здесь оно и сопровождает транзакции, и даёт общий визуальный контроль.

В промышленной сфере видеонаблюдение не только выполняет охранную функцию, но и помогает контролировать производственные процессы, поэтому оно реже передаётся в руки сторонних организаций, что тормозит внедрение VSaaS. В целом промышленность даёт 18% данного рынка.

В частных домах, наоборот, качественный мониторинг могут выполнять только профессионалы. Именно поэтому VSaaS в сегменте охраны жилых домов развивается достаточно быстро. Здесь видеонаблюдение применяется для того, чтобы пресечь попытки злоумышленников проникнуть вовнутрь, а также внушить хозяевам ощущение безопасности.

В то же время, частный домовладелец в большей степени, чем коммерческая фирма, склонен периодически дублировать просмотр видеоизображения, даже если это успешно делают сторонние специалисты. В связи с этим в жилой сфере заметную роль играет использование мобильных устройств. На рынке VSaaS на жилой сегмент приходится 14% продаж.

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