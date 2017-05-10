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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Дисплей на голубых фазах позволит утроить плотность картинки в видеонаблюдении


10.05.2017

Новый способ построения жидкокристаллического дисплея разрабатывают исследователи из Флориды. Он основан на использовании голубых фаз — слабо изученных до недавнего времени состояний жидких кристаллов холестерического типа. Построение дисплея на голубых фазах позволяет втрое повысить плотность пикселей. Данный подход найдёт применение и в видеонаблюдении — он позволит при просмотре изображения от камер формата 4K выводить на монитор одновременно большее число окон.

В используемых в настоящее время цветных дисплеях каждая точка изображения передаётся тремя пикселями — красным, зелёным и голубым. Новая технология позволит использовать один и тот же пиксель для передачи всех трёх основных цветов. За счёт этого на той площади, на которой ранее располагались три пикселя, передающие цвета для одной точки изображения, теперь разместятся три пикселя, которые воспроизводят три точки изображения.

Это изменение позволит повысить плотность точек изображения на экране ровно в три раза. Соответственно, втрое уменьшится площадь, которую определённое изображение может занять на экране без потери зрительной информации.

Применяемый в настоящее время ЖК-дисплей содержит тонкий слой жидких кристаллов нематического типа, в котором модулируется падающий сзади белый свет от светодиодов. Тонкоплёночные транзисторы дают напряжение, которое регулирует поступление света на каждый пиксель. Пиксели, отвечающие за разные цвета, содержат соответствующие фильтры.

Жидкий кристалл голубой фазы может менять своё состояние в 10 раз быстрее, чем нематический. Это позволяет посылать излучение от светодиода каждого цвета по очереди на один и тот же пиксель, что делает ненужным использование светофильтров. Всё происходит так быстро, что глаз человека интегрирует картины разных цветов. При этом цвета получаются более живыми, так как свет исходит напрямую от красных, зелёных и голубых светодиодов.

Прототип ЖК-дисплея на голубых фазах уже демонстрировался компанией Samsung в 2008 году. Однако он не пошёл в серийное производство из-за сложностей с высоким напряжением и большим временем заряда конденсатора. Решением этих проблем как раз и занимается команда исследователей из Университета Центральной Флориды, которую возглавляет Шинь Цон-ву. Она действует совместно с японским производителем жидких кристаллов JNC Petrochemical Corporation и тайваньским производителем дисплеев AU Optronics Corporation.

Исследователи рассчитывают выпустить рабочий прототип своего дисплея в следующем году.

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Передний край

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

Автосопровождение движущегося объекта — интеллектуальная функция PTZ-камеры
Автосопровождение движущегося объекта - интеллектуальная функция PTZ-камеры
Первостепенная задача при охране любой территории — проследить за появившимся на ней человеком или автомобилем. Делать это без участия оператора позволяет функция автосопровождения, которой снабжены передовые PTZ-камеры. Компания Hanwha Techwin встраивает такую функцию в камеры, которые она выпускает под маркой Samsung..

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.

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