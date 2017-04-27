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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Рост рынка PSIM подстёгивается спросом на централизованную безопасность


27.04.2017

Объём продаж на мировом рынке систем PSIM будет расти в среднем примерно на 18,7% в год. В результате он увеличится с $823 млн в 2015 году до $3,8 млрд в 2024 году. Такой прогноз дают специалисты исследовательской компании Transparency Market Research.

Важнейшей причиной, по которой заказчики обращаются к системам управления обменом данными в системах физической безопасности (Physical Security Information Management — PSIM), остаётся растущий спрос на централизованную безопасность. Рынок безопасности, несмотря на все разговоры о совместимости, остаётся чрезвычайно разделённым из-за наличия на нём большого числа производителей, продукция которых нередко плохо сочетается между собой.

Драйвером роста рынка PSIM зачастую выступает также желание заказчиков тщательно контролировать ситуацию на своих объектах. При этом заказчики, по утверждению экспертов, не только стремятся смягчить риски, но и стараются собирать побольше данных для аналитических систем, позволяющих им в борьбе с угрозами действовать на опережение. Чем больше аналитики реального времени интегрируется в систему PSIM, тем меньше число тех интерфейсов, которые должен контролировать пользователь.

Рынок PSIM Северной Америки — крупнейший в мире. Он будет расти, как и положено более зрелому рынку, медленнее, чем мировой в целом, но совсем ненамного — средняя скорость увеличения объёма продаж на нём составит 18% в год. Если в 2015 году эта величина равнялась $284 млн, то в 2024 году она достигнет $1,3 млрд. В этом случае доля Северной Америки на мировом рынке PSIM, составляющая сейчас 34%, сократится до 33%.

Быстрее всего рынок PSIM будет расти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Значительно расширится использование PSIM и на рынках многих других развивающихся стран.

Из всех вертикальных рынков самый быстрый рост продаж систем PSIM будет наблюдаться, как полагают эксперты, в ритейле. При этом сегмент продаж для правительственных организаций до 2024 года будет оставаться наиболее крупным.

Среди факторов, сдерживающих развитие рынка PSIM, эксперты выделяют высокую стоимость этих систем. Другой «тормоз» — отсутствие универсального решения в данной сфере.

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Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Цветное изображение при низкой освещённости
Цветное изображение при низкой освещённости в камерах видеонаблюдения на чипсете Wisenet 5
Новые камеры видеонаблюдения Wisenet X обеспечивают цветное изображение даже при низкой освещённости. Это обусловлено тем, что новый чипсет Wisenet 5, который применяется в данных телекамерах, строится по принципу «система на кристалле» и потому позволяет более эффективно фиксировать свет, падающий на матрицу.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.


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