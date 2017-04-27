Рост рынка PSIM подстёгивается спросом на централизованную безопасность

Объём продаж на мировом рынке систем PSIM будет расти в среднем примерно на 18,7% в год. В результате он увеличится с $823 млн в 2015 году до $3,8 млрд в 2024 году. Такой прогноз дают специалисты исследовательской компании Transparency Market Research.

Важнейшей причиной, по которой заказчики обращаются к системам управления обменом данными в системах физической безопасности (Physical Security Information Management — PSIM), остаётся растущий спрос на централизованную безопасность. Рынок безопасности, несмотря на все разговоры о совместимости, остаётся чрезвычайно разделённым из-за наличия на нём большого числа производителей, продукция которых нередко плохо сочетается между собой.

Драйвером роста рынка PSIM зачастую выступает также желание заказчиков тщательно контролировать ситуацию на своих объектах. При этом заказчики, по утверждению экспертов, не только стремятся смягчить риски, но и стараются собирать побольше данных для аналитических систем, позволяющих им в борьбе с угрозами действовать на опережение. Чем больше аналитики реального времени интегрируется в систему PSIM, тем меньше число тех интерфейсов, которые должен контролировать пользователь.

Рынок PSIM Северной Америки — крупнейший в мире. Он будет расти, как и положено более зрелому рынку, медленнее, чем мировой в целом, но совсем ненамного — средняя скорость увеличения объёма продаж на нём составит 18% в год. Если в 2015 году эта величина равнялась $284 млн, то в 2024 году она достигнет $1,3 млрд. В этом случае доля Северной Америки на мировом рынке PSIM, составляющая сейчас 34%, сократится до 33%.

Быстрее всего рынок PSIM будет расти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Значительно расширится использование PSIM и на рынках многих других развивающихся стран.

Из всех вертикальных рынков самый быстрый рост продаж систем PSIM будет наблюдаться, как полагают эксперты, в ритейле. При этом сегмент продаж для правительственных организаций до 2024 года будет оставаться наиболее крупным.

Среди факторов, сдерживающих развитие рынка PSIM, эксперты выделяют высокую стоимость этих систем. Другой «тормоз» — отсутствие универсального решения в данной сфере.

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