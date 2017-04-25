ЭКГ может быть ключом к шифрованию данных и средством идентификации

Учёные рассматривают возможность использовать электрокардиограмму человека в качестве ключа при шифровании данных. Работа над этим ведётся в «Университете штата Нью-Йорк в Бингемтоне».

Одна из причин того, что исследователи занялись данным вопросом — высокая стоимость и сложность традиционных криптографических систем. Так объясняют свой интерес к ЭКГ сами авторы работы, которыми руководит доцент Цзинь Чжаньпэн.

Свой метод защиты учёные разрабатывают для информационных систем лечебных учреждений. Истории болезни и прочие сведения чувствительного характера в больших количествах хранятся в настоящее время в электронном виде. В ходе сеансов телемедицины данные о состоянии пациентов передаются между лечебными центрами. Вопрос о защите этой информации стоит очень остро.

Предложенный авторами метод основан на получении данных об электрической активности сердца с помощью датчика, который на несколько секунд прикладывается к телу пациента. Из электрокардиограммы человека извлекается та составляющая, которая может считаться уникальной. Именно она и должна служить ключом для шифрования, а затем и дешифрования данных.

В будущем, как ожидается, пациенты будут носить на теле датчики, в постоянном режиме транслирующие информацию об их состоянии в контрольный центр. По мнению авторов исследования, кардиограмма, получаемая при этом в качестве одного из показателей, будет служить ключом для шифрования остальных.

Другое потенциальное применение ЭКГ — идентификация человека. Поскольку их труд авторов посвящён тому, как извлекать из кардиограммы присущие только данному человеку компоненты, он может стать основой для разработки биометрического способа аутентификации человека.

Проведя начальный этап исследований, учёные теперь ставят перед собой вполне очевидную задачу — научиться обходить тот факт, что кардиограмма человека меняется с возрастом, а также при многих заболеваниях. Именно это обстоятельство не позволит, по словам авторов работы, использовать ЭКГ в качестве единственного или основного метода аутентификации, однако на роль вторичного фактора она вполне претендует.

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