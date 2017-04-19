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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Видеозвонок поможет поднять роль видеоверификации в домашней безопасности


19.04.2017

Наблюдающееся сейчас распространение видеозвонков поднимет роль видеоверификации в домашней безопасности. Его особая роль — в том, что он является очень простым устройством, генетически восходящим к дверному звонку, знакомому всем. Как паровозик, протянет видеозвонок вереницы пользователей в мир видеонаблюдения.

Видеозвонок отличается от домофона отсутствием кодонаборной клавиатуры и возможности для хозяина жилища дистанционно открывать дверь. Кроме того, к видеозвонку не прилагается монитор. Хозяин скачивает приложение на смартфон и через него смотрит, кто позвонил в дверь. Он может поговорить с пришедшим, и тот не будет знать, дома хозяин или где-то далеко.

Для многих жителей домов видеозвонок становится их первым опытом общения с IP-камерой. Впервые удалённо увидев кого-либо, стоящего перед его дверью, пользователь становится приобщённым к видеонаблюдению. Помимо этого, для него сдвигаются границы допустимого в вопросах приватности. Сделавшись «видеонаблюдателем», он спокойней относится к проблеме вторжения видеотехнологий в частную жизнь современного человека. Так устраняются два препятствия, тормозивших внедрение домашнего видеонаблюдения.

Будучи простым устройством, видеозвонок, тем не менее, оставляет инсталлятору возможность заработать. Несмотря на однозначность его функции, он может интегрироваться с другими системами безопасности. Например, в комбинации с электронным замком видеозвонок позволяет его обладателю давать гостю доступ в дом, в том числе удалённо.

В 2015 году 1,1 млн американцев, или пятая часть тех, кто имеет договор на профессиональную пультовую охрану их домов, получали услугу видеомониторинга. Предсказывается, что этот показатель будет расти. При этом в домашнюю видеоверификацию придут и распознавание лиц, и автоматическое обнаружение объектов. Они позволят уменьшить число ложных тревог, что, в свою очередь, даст возможность снизить стоимость пультовой охраны.

На данном этапе, однако, основными покупателями видеозвонков являются относительно молодые и технически подготовленные пользователи. Одним из барьеров для распространения видеозвонков остаётся их цена. На Западе обычный звонок стоит $20, а видеозвонок нередко обходится более, чем в $150. По мере того, как интеграторы будут добавлять видеозвонки в пакет предлагаемых заказчику возможностей, спрос на эти устройства будет увеличиваться, цена снижаться, и продажи — расти. Как прогнозирует компания IHS Markit, на 28% в год.

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Передний край

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

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