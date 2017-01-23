Биометрия идёт в автомобиль

Биометрические системы в ближайшем будущем станут важной частью системы управления автомобилем — такой прогноз дают исследователи из консалтинговой компании Frost & Sullivan. Передовые биометрические технологии будут внедрены в процесс взаимодействия водителя и машины и существенно изменят облик этой сферы человеческой деятельности. Трансформации подвергнутся практика вождения, вопросы сохранения здоровья водителей, механизмы обеспечения безопасности движения.

К настоящему времени в мире разработано ещё достаточно мало биометрических устройств для применения на автомобилях, однако общая тенденция, по мнению экспертов, вполне ясна. К 2025 году каждый третий из новых легковых автомобилей будет оснащён биометрическими системами.

Распознавание людей по отпечаткам пальцев, голосу или радужной оболочке глаза даёт новый уровень защиты транспортного средства от угона. Однако это — не главное. Биометрия способна сделать вождение более безопасным, и работа над этим уже ведётся. На первый план здесь выходит считывание жестов, мониторинг положения тела водителя, проверка состояния его лица. Далее следует измерение физиологических характеристик — от простейших, вроде пульса, до более сложных.

В «биометрическом автомобиле» в салоне будет крепиться камера, смотрящая на водителя. Изображение с неё может поступать в систему, которая следит за положением головы водителя. Важнейшая цель — выявлять признаки усталости, особенно ситуацию, когда человека начинает клонить в сон. Далее следует пробуждающее воздействие — как минимум, звуковой сигнал.

Другой способ мониторинга состояния водителя — анализ положения век и, вообще, состояния глаз. В одних системах водитель надевает специальные очки, которые обеспечивают визуальный контроль глаз водителя в ИК-диапазоне и предупреждают дремоту или приближение приступа. Другие разработчики выпускают наголовные Bluetooth-устройства, которые сбоку «заглядывают» в глаз. Такое приспособление одновременно следит за положением головы.

Создаётся также ПО, которое анализирует положение тела водителя. Данные системы работают чаще всего с 3D-представлением, и для их использования в салоне нужно ставить две камеры.

Разрабатываются устройства, адресованные людям, больным эпилепсией. Гаджет, надеваемый на руку, фиксирует быстрые изменения температуры и электрическую активность за несколько минут до приступа.

Эксперты отмечают, что очередная технологическая революция изменит бизнес-модели тех, кто работает в разных сегментах автомобильного рынка.

Количество показов: 89

