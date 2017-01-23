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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Биометрия идёт в автомобиль


23.01.2017

Биометрические системы в ближайшем будущем станут важной частью системы управления автомобилем — такой прогноз дают исследователи из консалтинговой компании Frost & Sullivan. Передовые биометрические технологии будут внедрены в процесс взаимодействия водителя и машины и существенно изменят облик этой сферы человеческой деятельности. Трансформации подвергнутся практика вождения, вопросы сохранения здоровья водителей, механизмы обеспечения безопасности движения.

К настоящему времени в мире разработано ещё достаточно мало биометрических устройств для применения на автомобилях, однако общая тенденция, по мнению экспертов, вполне ясна. К 2025 году каждый третий из новых легковых автомобилей будет оснащён биометрическими системами.

Распознавание людей по отпечаткам пальцев, голосу или радужной оболочке глаза даёт новый уровень защиты транспортного средства от угона. Однако это — не главное. Биометрия способна сделать вождение более безопасным, и работа над этим уже ведётся. На первый план здесь выходит считывание жестов, мониторинг положения тела водителя, проверка состояния его лица. Далее следует измерение физиологических характеристик — от простейших, вроде пульса, до более сложных.

В «биометрическом автомобиле» в салоне будет крепиться камера, смотрящая на водителя. Изображение с неё может поступать в систему, которая следит за положением головы водителя. Важнейшая цель — выявлять признаки усталости, особенно ситуацию, когда человека начинает клонить в сон. Далее следует пробуждающее воздействие — как минимум, звуковой сигнал.

Другой способ мониторинга состояния водителя — анализ положения век и, вообще, состояния глаз. В одних системах водитель надевает специальные очки, которые обеспечивают визуальный контроль глаз водителя в ИК-диапазоне и предупреждают дремоту или приближение приступа. Другие разработчики выпускают наголовные Bluetooth-устройства, которые сбоку «заглядывают» в глаз. Такое приспособление одновременно следит за положением головы.

Создаётся также ПО, которое анализирует положение тела водителя. Данные системы работают чаще всего с 3D-представлением, и для их использования в салоне нужно ставить две камеры.

Разрабатываются устройства, адресованные людям, больным эпилепсией. Гаджет, надеваемый на руку, фиксирует быстрые изменения температуры и электрическую активность за несколько минут до приступа.

Эксперты отмечают, что очередная технологическая революция изменит бизнес-модели тех, кто работает в разных сегментах автомобильного рынка.

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Передний край

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

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