Значение партнёрских отношений между интегратором и производителем системы видеонаблюдения возрастает

Интегратору, создающему интегрированные системы безопасности на централизованной платформе, нужно работать в тесном контакте с разработчиком системы видеонаблюдения. По мере усложнения видеонаблюдения и наполнения его интеллектуальными функциями необходимость в таком контакте нарастает. Поэтому призывы к интеграторам и разработчикам ПО поддерживать между собой тесные партнёрские отношения звучат периодически, и каждый раз — с новыми обоснованиями.

Оценивать возможности различных программных продуктов для построения систем видеонаблюдения и выбирать среди них один становится всё сложнее. Эти продукты выполняют одни и те же функции, но порой резко отличаются друг от друга тем, как с их помощью решаются специфические задачи.

Поскольку в последнее время система видеонаблюдения всё чаще становится платформой для построения интегрированной системы безопасности, важно, чтобы она имела открытую архитектуру. Это позволит синтезировать регистрируемые событий, комбинировать видеоданные с сообщениями от других подсистем, минимизировать число ложных тревог. Открытая архитектура даст интегратору возможность расширять функционал системы по мере роста запросов заказчика.

Важна простота установки системы видеонаблюдения. Преимуществом является её способность мгновенно обнаруживать подключаемые IP-камеры. Автоматическое обновление ПО также будет весьма полезным.

Определяя экономическую эффективность системы, интегратор не должен стремиться сразу же выбрать самый дешёвый вариант. Следует изучить совокупность разных факторов, например проверить, сколько камер можно подключить к одному серверу, и поддерживает ли система недорогие модели сетевых хранилищ.

Оценивает интегратор не только систему видеонаблюдения, но и её производителя. Целесообразно, в частности, изучить лицензионную политику разработчика. Интегратору предстоит прояснить для себя вопрос о том, какие расходы он понесёт, комбинируя лицензии на расширение системы и на дополнительные опции, сможет ли он добавлять клиентские части бесплатно, не является ли политика данного поставщика слишком запутанной, чтобы иметь с ним дело.

Продолжая изучать возможности разработчика ПО для системы видеонаблюдения, интегратор рассмотрит и качество техподдержки, и маркетинг, и программы лояльности. В свою очередь, интегратор должен с пониманием относиться к потребностям разработчика ПО, в том числе к его стремлению найти для себя оптимальное число партнёров первого уровня, чтобы только через них иметь дело с остальными.

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