 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Значение партнёрских отношений между интегратором и производителем системы видеонаблюдения возрастает


23.01.2017

Интегратору, создающему интегрированные системы безопасности на централизованной платформе, нужно работать в тесном контакте с разработчиком системы видеонаблюдения. По мере усложнения видеонаблюдения и наполнения его интеллектуальными функциями необходимость в таком контакте нарастает. Поэтому призывы к интеграторам и разработчикам ПО поддерживать между собой тесные партнёрские отношения звучат периодически, и каждый раз — с новыми обоснованиями.

Оценивать возможности различных программных продуктов для построения систем видеонаблюдения и выбирать среди них один становится всё сложнее. Эти продукты выполняют одни и те же функции, но порой резко отличаются друг от друга тем, как с их помощью решаются специфические задачи.

Поскольку в последнее время система видеонаблюдения всё чаще становится платформой для построения интегрированной системы безопасности, важно, чтобы она имела открытую архитектуру. Это позволит синтезировать регистрируемые событий, комбинировать видеоданные с сообщениями от других подсистем, минимизировать число ложных тревог. Открытая архитектура даст интегратору возможность расширять функционал системы по мере роста запросов заказчика.

Важна простота установки системы видеонаблюдения. Преимуществом является её способность мгновенно обнаруживать подключаемые IP-камеры. Автоматическое обновление ПО также будет весьма полезным.

Определяя экономическую эффективность системы, интегратор не должен стремиться сразу же выбрать самый дешёвый вариант. Следует изучить совокупность разных факторов, например проверить, сколько камер можно подключить к одному серверу, и поддерживает ли система недорогие модели сетевых хранилищ.

Оценивает интегратор не только систему видеонаблюдения, но и её производителя. Целесообразно, в частности, изучить лицензионную политику разработчика. Интегратору предстоит прояснить для себя вопрос о том, какие расходы он понесёт, комбинируя лицензии на расширение системы и на дополнительные опции, сможет ли он добавлять клиентские части бесплатно, не является ли политика данного поставщика слишком запутанной, чтобы иметь с ним дело.

Продолжая изучать возможности разработчика ПО для системы видеонаблюдения, интегратор рассмотрит и качество техподдержки, и маркетинг, и программы лояльности. В свою очередь, интегратор должен с пониманием относиться к потребностям разработчика ПО, в том числе к его стремлению найти для себя оптимальное число партнёров первого уровня, чтобы только через них иметь дело с остальными.

Количество показов: 68

Возврат к списку

Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal

Книжная полка


IP-видеонаблюдение: наглядное пособие

IP-видеонаблюдение: наглядное пособие



Тестирование производительности системы видеонаблюдения с помощью стандартной тестовой цели Rotakin

Тестирование производительности системы видеонаблюдения с помощью Rotakin



Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения

Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения



Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения

Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения


Hits 45015331
7887
Hosts 4216821
907
Visitors 7698413
1937

47

© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582