Перчатки с отпечатками пальцев — не для мошенников

Наклейки на перчатки, предназначенные для доступа к смартфону по отпечатку пальца, выпустил канадский разработчик. Предполагается, что пользователь будет надевать перчатки с отпечатками для того, чтобы с их помощью проходить идентификацию в собственном смартфоне через сканер Touch ID. Для этого ему достаточно зарегистрировать искусственные отпечатки в своём смартфоне.

Новая разработка не имеет отношения к различным уловкам, к которым прибегают злоумышленники, чтобы обмануть систему идентификации людей по отпечаткам пальцев. Она рассчитана исключительно на добросовестных пользователей и призвана сделать для них доступ к их собственному смартфону более удобным. Особенно полезной новинка может быть зимой, когда пользователю на улице совсем не хочется снимать перчатки.

Каждый отпечаток представляет собой стикер, в котором требуемый рисунок получается путём внедрения наночастиц. Это гибкое, водонепроницаемое изделие, которое наклеивается на перчатки. Искусственные отпечатки пальцев никак не связаны с собственными отпечатками их хозяина.

Разработчик изделия — стартап, работающий в Ванкувере. Сбор средств на свою деятельность он провёл через краудфандинговую платформу Kickstarter в течение ноября-декабря 2016 года. Ранее компания уже выпускала аналогичные наклейки Nanotips. Новые наклейки, именуемые TAPS, получены за счёт дальнейшего улучшения используемых в них технологий и, кроме того, отличаются от своих предшественников тем, что совместимы со сканером Touch ID.

Заведя себе «чудо-перчатки», пользователь может прописать к себе в смартфон не только их, но и собственные, «родные» отпечатки пальцев. Так достигается большее удобство использования гаджета — всегда можно зайти в него на выбор перчатками или пальцами. Однако самое главное — в том, что сохраняется важнейшее преимущество биометрии: идентификатор является частью своего владельца и не может быть забыт или утерян.

Если перчатки TAPS успешно пройдут апробацию как средство доступа к смартфону, они вполне могут найти применение и в сфере СКУД. Искусственные отпечатки можно использовать с любыми сканерами, как, впрочем, и наклеивать на любые перчатки. При этом производитель гарантирует, что каждый выпускаемый им отпечаток — уникален.

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