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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / New Products

Беспилотник может стать средством обеспечения безопасности жилища


10.01.2017

Беспилотник, который летает прямо внутри дома и обменивается информацией с умными светильниками, разработала компания Sunflower Labs. Этот стартап, работающий в Силиконовой долине, а также в Цюрихе, выпустил систему под общим названием Sunflower Home Awareness System («Система информирования о состоянии дома Sunflower»).

Перед системой ставится задача контролировать жилище и в определённых ситуациях генерировать сигналы тревоги. В умных светильниках располагаются датчики движения, фиксирующие всё в диапазоне 360°. Кроме того, в них имеются вибрационные датчики, которые реагируют на шаги. Обнаружив активность в зоне своего действия, светильник отсылает информацию на беспилотник.

Мягкий свет, который испускает светильник, служит для поддержания уютной обстановки в доме и на участке. В случае тревоги свет становится ярким. Это должно оказывать сдерживающее воздействие на того, кто вторгся в жилище. Наличие встроенного динамика позволяет использовать для этого и звук.

Когда система фиксирует сочетание данных, требующее подачи сигнала тревоги, уведомление отправляется на смартфон хозяина, который может находиться при этом в совершенно другом месте. Именно после этого хозяин запускает в воздух свой беспилотник. Аппарат проносится по комнатам и подлетает к месту, из которого исходил тревожный сигнал. С помощью встроенной камеры высокого разрешения дрон показывает хозяину, что там происходит.

У беспилотника имеется и вторая камера, которая смотрит вниз и служит для стабилизации положения аппарата. Летая по дому, беспилотник ориентируется через GPS. Автономный полёт производится с помощью автопилота — это расширяет круг пользователей системы за счёт людей, не имеющих навыка управления беспилотниками.

В новой разработке должны быть заинтересованы полицейские и работники охранных агентств, выполняющие пультовую охрану жилых домов. С помощью системы от компании Sunflower они смогут снизить количество ложных тревог, являющихся для них большой проблемой.

Бета-тестирование разработки начнётся в середине 2017 года.

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