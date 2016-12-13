Рынок интеграции систем безопасности будет расти на 4,6% в год

Объём продаж на мировом рынке интеграции систем безопасности по данным на 2015 год был равен $60,3 млрд и к 2020 году превысит $75 млрд. Ежегодный рост этой величины составит в среднем 4,6%. Такой прогноз даёт исследовательская компания IHS Markit, специалисты которой всесторонне изучили данный вопрос.

В Северной и Южной Америке суммарный объём рынка системной интеграции вырастет с $22,3 млрд в 2015 году до более чем $25 млрд в 2020 году. Этому соответствует увеличение объёма продаж в среднем на 2,7% в год.

Основным драйвером роста в сфере интеграции систем безопасности станет развитие сегмента услуг, в который входят проектирование и консалтинг, а также инсталляция систем, их обслуживание и техподдержка. В ближайшие пять лет этот сегмент будет увеличивать свой объём быстрее, чем весь рынок интеграции систем безопасности в целом. Здесь будет наблюдаться рост на 5,4% в год — с $14,5 млрд в 2015 году до $19 млрд в 2020.

Развитие сегмента поставок и установки оборудования подталкивается технологическими изменениями. Сегмент услуг идёт в гору благодаря внедрению модели, основанной на переходе от разовых продаж каждому клиенту к взиманию с него постоянной ежемесячной платы. Такой подход к бизнесу даёт интеграторам больше стабильности.

В Северной и Южной Америке сегмент услуг по объёму занимает 63% рынка интеграции систем безопасности. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) этот показатель составляет 56%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 43%.

Услуги и техподдержку многие интеграторы рассматривают теперь как главное дело, поскольку это даёт им постоянный источник доходов. Кроме того, услуги и техподдержка позволяют интеграторам развивать отношения с заказчиками и увеличивать свои шансы на получение новых заказов на обновление и расширение уже установленных систем, а также на оснащение новых объектов. При таком подходе заказчики с большим числом объектов, такие, как предприятия ритейла, могут оказаться более выгодными, чем те, у кого всё сосредоточено в одном месте, например, аэропорты.

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