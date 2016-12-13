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Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Рынок интеграции систем безопасности будет расти на 4,6% в год


13.12.2016

Объём продаж на мировом рынке интеграции систем безопасности по данным на 2015 год был равен $60,3 млрд и к 2020 году превысит $75 млрд. Ежегодный рост этой величины составит в среднем 4,6%. Такой прогноз даёт исследовательская компания IHS Markit, специалисты которой всесторонне изучили данный вопрос.

В Северной и Южной Америке суммарный объём рынка системной интеграции вырастет с $22,3 млрд в 2015 году до более чем $25 млрд в 2020 году. Этому соответствует увеличение объёма продаж в среднем на 2,7% в год.

Основным драйвером роста в сфере интеграции систем безопасности станет развитие сегмента услуг, в который входят проектирование и консалтинг, а также инсталляция систем, их обслуживание и техподдержка. В ближайшие пять лет этот сегмент будет увеличивать свой объём быстрее, чем весь рынок интеграции систем безопасности в целом. Здесь будет наблюдаться рост на 5,4% в год — с $14,5 млрд в 2015 году до $19 млрд в 2020.

Развитие сегмента поставок и установки оборудования подталкивается технологическими изменениями. Сегмент услуг идёт в гору благодаря внедрению модели, основанной на переходе от разовых продаж каждому клиенту к взиманию с него постоянной ежемесячной платы. Такой подход к бизнесу даёт интеграторам больше стабильности.

В Северной и Южной Америке сегмент услуг по объёму занимает 63% рынка интеграции систем безопасности. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) этот показатель составляет 56%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 43%.

Услуги и техподдержку многие интеграторы рассматривают теперь как главное дело, поскольку это даёт им постоянный источник доходов. Кроме того, услуги и техподдержка позволяют интеграторам развивать отношения с заказчиками и увеличивать свои шансы на получение новых заказов на обновление и расширение уже установленных систем, а также на оснащение новых объектов. При таком подходе заказчики с большим числом объектов, такие, как предприятия ритейла, могут оказаться более выгодными, чем те, у кого всё сосредоточено в одном месте, например, аэропорты.

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Передний край

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

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