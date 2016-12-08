Системы видеонаблюдения изменились

За последнее время системы видеонаблюдения совершили скачок в своём развитии, поднявшись на качественно новый уровень. Они не только получают и обрабатывают изображение, но и работают совместно со СКУД, распознают номера автомобилей, помогают вести учёт рабочего времени, контролируют кассовые транзакции и делают многое другое.

В результате всех произошедших сдвигов система видеонаблюдения из обычного ПО превратилась во всеобъемлющую платформу для контроля и управления. Как следствие, повышается уровень требований, которые предъявляют к ней пользователи.

Одним из критериев в этом вопросе стало удобство использования систем. Гибкость системы и наличие у неё интуитивно понятного интерфейса стали нормой. Повсеместно утверждается возможность контролировать систему из любой точки.

Важна для современной системы и оптимизация хранения данных на серверах. Правильная балансировка загрузки серверов должна сочетаться с отказоустойчивостью дисков.

Мобильные устройства дают быстроту реагирования на события. Лицо, принимающее решения, и оператор — это не один и тот же человек. Получив в нужный момент изображение на свой смартфон, администратор или владелец объекта сразу примет решение. Кроме того, мобильными устройствами вооружают охранников, обходящих территорию. Получая изображение с камер, они хорошо ориентируются в ситуации.

Видеоаналитика способна в будущем полностью изменить облик видеонаблюдения, а пока её задача — закрепиться в нём на правах постоянного обитателя. Детектирование отдельных событий уже стало нормой, и на очереди — выявление важных сочетаний тех событий, которые выглядят как не имеющие отношения друг к другу.

Угроза информационной атаки на систему видеонаблюдения реальна. Поэтому на крупных объектах теперь ценится такая система, в которой данные подвергаются шифрованию, и которая имеет защиту от несанкционированного доступа.

Обновление системы видеонаблюдения должно совершаться автоматически. В таком случае оно не отнимает силы и время.

Поскольку в развитой, эффективной системе видеонаблюдения представлена целая совокупность технологических достижений, она должна быть основана на партнёрстве. Производитель системы имеет несколько партнёров, которые специализируются на различных дополнениях к ней.

Эволюция систем видеонаблюдения продолжается и далее. В ближайшем будущем они могут, наконец, подняться ещё выше и научиться не просто документировать произошедшее, а фиксировать проблему до того, как она проявится в виде нежелательных последствий.

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