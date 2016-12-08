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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Системы видеонаблюдения изменились


08.12.2016

За последнее время системы видеонаблюдения совершили скачок в своём развитии, поднявшись на качественно новый уровень. Они не только получают и обрабатывают изображение, но и работают совместно со СКУД, распознают номера автомобилей, помогают вести учёт рабочего времени, контролируют кассовые транзакции и делают многое другое.

В результате всех произошедших сдвигов система видеонаблюдения из обычного ПО превратилась во всеобъемлющую платформу для контроля и управления. Как следствие, повышается уровень требований, которые предъявляют к ней пользователи.

Одним из критериев в этом вопросе стало удобство использования систем. Гибкость системы и наличие у неё интуитивно понятного интерфейса стали нормой. Повсеместно утверждается возможность контролировать систему из любой точки.

Важна для современной системы и оптимизация хранения данных на серверах. Правильная балансировка загрузки серверов должна сочетаться с отказоустойчивостью дисков.

Мобильные устройства дают быстроту реагирования на события. Лицо, принимающее решения, и оператор — это не один и тот же человек. Получив в нужный момент изображение на свой смартфон, администратор или владелец объекта сразу примет решение. Кроме того, мобильными устройствами вооружают охранников, обходящих территорию. Получая изображение с камер, они хорошо ориентируются в ситуации.

Видеоаналитика способна в будущем полностью изменить облик видеонаблюдения, а пока её задача — закрепиться в нём на правах постоянного обитателя. Детектирование отдельных событий уже стало нормой, и на очереди — выявление важных сочетаний тех событий, которые выглядят как не имеющие отношения друг к другу.

Угроза информационной атаки на систему видеонаблюдения реальна. Поэтому на крупных объектах теперь ценится такая система, в которой данные подвергаются шифрованию, и которая имеет защиту от несанкционированного доступа.

Обновление системы видеонаблюдения должно совершаться автоматически. В таком случае оно не отнимает силы и время.

Поскольку в развитой, эффективной системе видеонаблюдения представлена целая совокупность технологических достижений, она должна быть основана на партнёрстве. Производитель системы имеет несколько партнёров, которые специализируются на различных дополнениях к ней.

Эволюция систем видеонаблюдения продолжается и далее. В ближайшем будущем они могут, наконец, подняться ещё выше и научиться не просто документировать произошедшее, а фиксировать проблему до того, как она проявится в виде нежелательных последствий.

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Передний край

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

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