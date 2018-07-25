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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Учёные исследовали перспективы идентификации людей по шагам


25.07.2018

Возможности идентификации человека по особенностям того, как он ставит ногу на поверхность, по которой идёт, изучили исследователи из британского Манчестерского университета. Для этого они разработали экспериментальную систему, которая воспринимает ходьбу человека через датчики, вмонтированные в пол. Сигналы от этих датчиков обрабатываются с помощью искусственного интеллекта, который выполняет идентификацию.

У каждого человека в походке сочетаются около 24 различных факторов и движений, проявляющихся у разных людей по-разному. На основе их различий возможна идентификация людей. Однако человек, наблюдающий за ходьбой другого, не способен чётко учесть эти различия. Сделать это под силу искусственному интеллекту, который и использовался в данном исследовании, пройдя соответствующее обучение. Для этого ему давалась база данных, содержащая 20 тысяч следов, которые оставили 127 человек.

Взятие образцов, на которых проверялась способность уже обученного искусственного интеллекта различать походки, производилось в трёх сценариях из реальной жизни — досмотр в аэропорту, рабочее место и домашняя обстановка. Оказалось, что искусственный интеллект с вероятностью 99,3% правильно определяет принадлежность определённого образца.

Одно из возможных применений данного метода — пассивная идентификация пассажиров в аэропорту. Пройдя один раз регистрацию, пассажир после этого минует остальные стадии оформления и посадки на рейс, а затем и прибывает в аэропорт назначения, подтверждая свою личность биометрическим способом.

Сейчас для этой цели в ряде аэропортов мира используется распознавание лиц. Идентификация по характеру оставления следов будет, скорее всего, проигрывать ему по стоимости, поскольку камера — сравнительно недорогое устройство, а установка датчиков в полу потребует серьёзной реконструкции. С другой стороны, идентификация по манере ходьбы практически не сопряжена с нарушением приватности человека.

Другое возможное применение нового метода — не идентификация человека, а о нахождение у него возможных психических отклонений. Их признаки искусственный интеллект мог бы выявлять при анализе шагов пациента.

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Передний край

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

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