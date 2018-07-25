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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Система обнаружения беспилотников защитила участников крупного фестиваля


25.07.2018

На крупном фестивале, прошедшем недавно в Нидерландах, использовалась система обнаружения беспилотников. Она вела автоматический мониторинг окружающего воздушного пространства и позволила обеспечить безопасное проведение мероприятия. Численность гостей фестиваля составила 50 тысяч человек.

Производитель системы обнаружения беспилотников — компания Dedrone. Система содержит радиочастотные детекторы, которые обнаруживают аппарат на ранней стадии подлёта. Камеры видеонаблюдения в составе системы дают возможность следить за дроном в реальном времени и получать доказательства его вторжения в охраняемую область.

Основой системы является программное обеспечение DroneTracker. Оно вычисляет места, в которых находятся беспилотник и его оператор, и показывает их на карте, расположенной в «Центре контроля событий». Кроме того, в систему входит подсистема DroneDNA, работающая по принципу машинного обучения. Она различает типы дронов и, следовательно, может установить, к какому из них относится обнаруженный аппарат. Ещё один алгоритм машинного обучения позволяет отличить беспилотник от других видов летающих объектов.

В ходе фестиваля в течение трёх часов были обнаружены четыре беспилотника. В те места, где, по данным системы, находились операторы этих аппаратов, были высланы полицейские наряды. В результате всей этой работы два дрона конфискованы полицией.

Люди, запускающие любительские беспилотники, часто бывают достаточно наивны. Они не задумываются о тех потенциальных рисках, которые несёт окружающим их увлечение. Количество дронов повсеместно растёт быстрыми темпами, и одновременно всё более серьёзной становится проблема нежелательных или даже опасных запусков.

Тем более важны случаи, когда руководители государственных и частных организаций, программ и мероприятий проявляют ответственность и находят способ «прикрыть» от новой опасности с воздуха тех, кто фактически доверяет им свою безопасность. Именно так и поступили организаторы фестиваля, применившие для его защиты систему от компании Dedrone.

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Передний край

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

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Тестирование производительности системы видеонаблюдения с помощью стандартной тестовой цели Rotakin

Тестирование производительности системы видеонаблюдения с помощью Rotakin



Книга "Проектирование и оценка систем физической защиты", М. Гарсиа

Бестселлер "Проектирование и оценка систем физической защиты"



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Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)

Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)


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