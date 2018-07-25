Система обнаружения беспилотников защитила участников крупного фестиваля

На крупном фестивале, прошедшем недавно в Нидерландах, использовалась система обнаружения беспилотников. Она вела автоматический мониторинг окружающего воздушного пространства и позволила обеспечить безопасное проведение мероприятия. Численность гостей фестиваля составила 50 тысяч человек.

Производитель системы обнаружения беспилотников — компания Dedrone. Система содержит радиочастотные детекторы, которые обнаруживают аппарат на ранней стадии подлёта. Камеры видеонаблюдения в составе системы дают возможность следить за дроном в реальном времени и получать доказательства его вторжения в охраняемую область.

Основой системы является программное обеспечение DroneTracker. Оно вычисляет места, в которых находятся беспилотник и его оператор, и показывает их на карте, расположенной в «Центре контроля событий». Кроме того, в систему входит подсистема DroneDNA, работающая по принципу машинного обучения. Она различает типы дронов и, следовательно, может установить, к какому из них относится обнаруженный аппарат. Ещё один алгоритм машинного обучения позволяет отличить беспилотник от других видов летающих объектов.

В ходе фестиваля в течение трёх часов были обнаружены четыре беспилотника. В те места, где, по данным системы, находились операторы этих аппаратов, были высланы полицейские наряды. В результате всей этой работы два дрона конфискованы полицией.

Люди, запускающие любительские беспилотники, часто бывают достаточно наивны. Они не задумываются о тех потенциальных рисках, которые несёт окружающим их увлечение. Количество дронов повсеместно растёт быстрыми темпами, и одновременно всё более серьёзной становится проблема нежелательных или даже опасных запусков.

Тем более важны случаи, когда руководители государственных и частных организаций, программ и мероприятий проявляют ответственность и находят способ «прикрыть» от новой опасности с воздуха тех, кто фактически доверяет им свою безопасность. Именно так и поступили организаторы фестиваля, применившие для его защиты систему от компании Dedrone.