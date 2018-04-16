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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Фотофиксация проезда на красный свет, — пополнение казны или обеспечение безопасности?


16.04.2018

Во Флориде (США) обсуждается проект закона, который запрещает применение камер, автоматически фиксирующих проезд на красный свет. Эти камеры работают в большей степени на извлечение дохода, чем на обеспечение безопасности — так считают сторонники запрета. Палата представителей штата уже проголосовала за данный проект. Если запрет будет принят, то он вступит в действие с 1 июля 2021 года.

Аналогичный проект внесён и в Сенат штата, который, однако, отказался включать его в число приоритетных. Если до конца года сенаторы не займутся этим вопросом, то в дело вступит Верховный суд штата. В своё время сторонникам камер понадобилось немало лет, чтоб убедить законодателей в их необходимости. Теперь ещё большее длительный срок занял обратный процесс, в ходе которого противники камер смогли начать процедуру их запрета.

Сторонники камер утверждают, что они улучшают общественную безопасность. Удар автомобиля, выехавшего на красный свет, в бок машины, которая движется на зелёный, очень опасен, в том числе по сравнению с ситуацией, когда камера провоцируют водителя резко нажать на тормоз и получить удар сзади.

Противники камер считают, что истинная цель властей — не обеспечить безопасность, а извлечь доход, и называют их scameras, от слов «мошенничество» и «камеры». Властям они предлагают ограничиться установкой таких камер на перекрёстках, имеющих плохую статистику по авариям, и вести мониторинг их эффективности.

Пример изъятия денег у автомобилистов — город Сарасота с населением более 50 тысяч человек. Доход за 2017 год от использования 20 камер, фиксирующих проезд на красный свет на 10 перекрёстках, превысил здесь $1 млн. Расходы на содержание системы составили чуть более $160 тысяч, а $840 тысяч поступило в казну.

В 2012 году 540 административных единиц в США использовали камеры, фиксирующие проезд на красный свет. Сейчас их число сократилось до 422, по оценкам Страхового института дорожной безопасности. В институте говорят о важности камер, однако на первое место ставят увеличение длительности горения жёлтого света.

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Передний край

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Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

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