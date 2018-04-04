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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Рабочее время полицейских будут контролировать с помощью отпечатков пальцев


04.04.2018

В Балтиморе (США) рабочее время полицейских собираются контролировать с помощью отпечатков пальцев. Всех офицеров полиции города обяжут отмечаться таким способом в начале и в конце каждой смены.

Идея брать у стражей порядка отпечатки дважды в день возникла в ходе борьбы руководства за сокращение расходов на оплату их сверхурочной работы. Она составляет в настоящее время миллион долларов в неделю.

Вопрос о приписках в этой сфере возник в ходе суда над двумя офицерами из Специальной группы по отслеживанию оружия. Они обвиняются в достаточно тяжких преступлениях — кражах, грабежах, перепродаже изъятых наркотиков.

Когда восемь коллег обвиняемых признались в соучастии в некоторых преступлениях, из их показаний стало известно ещё об одном правонарушении в полиции Балтимора — подтасовках данных о рабочем времени полицейских. Некоторым офицерам приписывались отработанные часы. Например, кто-то мог получать сверхурочные за время, которое он проводил в отпуске или за игрой в казино.

Подобные безобразия зафиксированы только в Специальной группе по отслеживанию оружия, однако и во всём департаменте полиции дополнительная плата за сверхурочные часы стала своего рода «внутренней валютой». Офицеры и сержанты часто использовали её как награду за хорошую работу. Например, в той же специальной группе сотрудника, выявившего пять неучтённых «стволов», могли поощрить пятью оплачиваемыми нерабочими днями.

Таким образом, полицейские фактически получали вознаграждение просто за нормальное выполнение своей обычной работы. Этому подходу руководители полиции также намерены положить конец. Биометрический учёт должен, по их замыслу, помочь в решении этой задачи.

Наблюдатели видят некую иронию в том, что с помощью отпечатков пальцев кто-то будет контролировать полицию. Обычно её саму обвиняют в том, что она нарушает приватность граждан, в том числе и путём не всегда уместного получения их биометрических данных.

Часть аппаратуры для учёта рабочего времени с помощью отпечатков пальцев уже приобретена. О её стоимости и сроках внедрения не сообщается.

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