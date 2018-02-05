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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Некоммерческая сеть видеонаблюдения расширяется


05.02.2018

Независимую, некоммерческую сеть уличных камер видеонаблюдения в Новом Орлеане, собираются расширить. Организация ProjectNOLA, которая создала и развивает эту сеть, ищет новые источники финансирования. Кроме того, авторы идеи предполагают, что многие жители захотят установить камеры, входящие в сеть, на своих домах. Это позволило бы довести число камер до 3000, в то время как сейчас оно составляет около 2200.

Сеть ProjectNOLA действует отдельно от городской системы видеонаблюдения, которой управляет полиция. Участники проекта говорят, что камеры — современная замена тем сторожевым группам жителей, которые были активны в 90-е годы, но потом исчезли. При этом камеры — более эффективны и «не боятся выступать в суде».

Цель первого этапа — $1 млн. Предполагается, что в случае успеха в поиске денег можно будет нанять операторов для круглосуточного просмотра изображения.

Сейчас годовой бюджет сети — $200 тысяч. Он формируется из пожертвований бизнесменов и жителей, у которых установлены камеры, и расходуется на техподдержку. Основатель сети Брайан Лагард и «один доброволец с опытом работы в правоохранительных органах» по мере сил просматривают изображение и, заметив что-либо, сообщают в полицию.

В наиболее оживлённые часы кто-то обязательно находится в тускло освещённой контрольной комнате, где стоит с десяток мониторов. Сеть приносит пользу полиции. Нередко расследования, проводящиеся с её помощью, оканчиваются задержанием подозреваемых.

Самого Легарда, бывшего полицейского с учёной степенью по криминалистике, некоторое время назад обвинили в том, что камеры для программы ProjectNOLA покупались в принадлежащей ему частной фирме CCTV Wholesalers. Он отвергал эти обвинения, а позже закрыл фирму, чтобы сосредоточиться на проекте.

Имеются, однако, и другие причины, по которым отношения между организацией и городскими властями бывали натянутыми. В последнее время они постарались сблизить позиции, чтобы работать вместе. Изучался вопрос о том, как сделать так, чтобы изображение из сети ProjectNOLA было легче передавать полиции.

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Передний край

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

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