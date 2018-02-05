Некоммерческая сеть видеонаблюдения расширяется

Независимую, некоммерческую сеть уличных камер видеонаблюдения в Новом Орлеане, собираются расширить. Организация ProjectNOLA, которая создала и развивает эту сеть, ищет новые источники финансирования. Кроме того, авторы идеи предполагают, что многие жители захотят установить камеры, входящие в сеть, на своих домах. Это позволило бы довести число камер до 3000, в то время как сейчас оно составляет около 2200.

Сеть ProjectNOLA действует отдельно от городской системы видеонаблюдения, которой управляет полиция. Участники проекта говорят, что камеры — современная замена тем сторожевым группам жителей, которые были активны в 90-е годы, но потом исчезли. При этом камеры — более эффективны и «не боятся выступать в суде».

Цель первого этапа — $1 млн. Предполагается, что в случае успеха в поиске денег можно будет нанять операторов для круглосуточного просмотра изображения.

Сейчас годовой бюджет сети — $200 тысяч. Он формируется из пожертвований бизнесменов и жителей, у которых установлены камеры, и расходуется на техподдержку. Основатель сети Брайан Лагард и «один доброволец с опытом работы в правоохранительных органах» по мере сил просматривают изображение и, заметив что-либо, сообщают в полицию.

В наиболее оживлённые часы кто-то обязательно находится в тускло освещённой контрольной комнате, где стоит с десяток мониторов. Сеть приносит пользу полиции. Нередко расследования, проводящиеся с её помощью, оканчиваются задержанием подозреваемых.

Самого Легарда, бывшего полицейского с учёной степенью по криминалистике, некоторое время назад обвинили в том, что камеры для программы ProjectNOLA покупались в принадлежащей ему частной фирме CCTV Wholesalers. Он отвергал эти обвинения, а позже закрыл фирму, чтобы сосредоточиться на проекте.

Имеются, однако, и другие причины, по которым отношения между организацией и городскими властями бывали натянутыми. В последнее время они постарались сблизить позиции, чтобы работать вместе. Изучался вопрос о том, как сделать так, чтобы изображение из сети ProjectNOLA было легче передавать полиции.