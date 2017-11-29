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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Суд постановил, что номера автомобилей, распознаваемые полицией, не являются конфиденциальной информацией


29.11.2017

Верховный суд Калифорнии решил, что данные о миллионах номеров автомобилей, постоянно распознаваемых полицией Лос-Анджелеса с помощью камер видеонаблюдения, не являются конфиденциальной информацией. Следовательно, полиция не должна скрывать эти данные от общественности.

Рассмотрение этого вопроса в суде состоялось по инициативе защитников гражданских свобод, которые выражают озабоченность тем, насколько возросли масштабы фотографирования полицией проезжающих по улицам автомобилей. Оно ведётся с камер, установленных и на патрульных машинах, и на столбах вдоль дорог. При этом номера автомобилей распознаются и сравниваются с номерами, замешанными в преступлениях. Собранная информация хранится годами.

Полицейские уверяют, что распознавание номеров автомобилей приносит им неоценимую пользу в поиске угнанных автомобилей и лиц, скрывающихся от правосудия, а также в расследовании многих других преступлений. Однако Американский союз защиты гражданских свобод Южной Калифорнии и Фонд электронных рубежей подвергают критике неизбирательный характер данной процедуры. Вместе с потенциальными преступниками фиксируется передвижение множества вполне законопослушных водителей. Обе организации изначально пытались заполучить данные о распознаваемых номерах, чтобы проверить своё предположение о том, что полиция собирает непропорционально много таких данных в определённых жилых районах.

В итоге суд постановил, что данные о распознанных номерах не могут считаться секретной информацией. Это определяется тем, что они собираются со всех подряд и, следовательно, не связаны с расследованием конкретного преступления.

В то же время, суд воздержался от того, чтобы обязать полицию раскрыть данные, поскольку это нарушило бы приватность водителей. Однако суд указал, что может быть найден другой способ сделать эту информацию общедоступной — её можно как-то обезличить, например заменить каждый номер автомобиля идентификатором, присвоенным по случайному закону. Верховный суд передал дело в суд первой инстанции, чтобы он изучил возможность произвести такое обезличивание.

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