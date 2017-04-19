Городская полиция будет использовать беспилотники

Полиция Лос-Анджелеса будет использовать беспилотники. Их станут применять при поисковых и спасательных операциях, при обнаружении бомб и выбросов вредных веществ, в случае захвата заложников. Картинка сверху, снятая аппаратом, поможет полицейским быстро оценивать ситуацию. Устройства будут летать на высоте 100-150 м и иметь заряд батареи на 20-25 минут.

Каждый беспилотник, предназначенный для полиции Лос-Анджелеса, стоит $10 тысяч. Он управляется удалённо и имеет на борту камеру видеонаблюдения. «Эта техника поможет нам делать свою работу лучше, — говорит шериф города Джим МакДоннелл. — Мы снизим те риски, которым подвергается наш персонал».

Всего лишь 30 полицейским подразделениям США разрешено использовать беспилотники. Департамент шерифа Лос-Анджелеса (Los Angeles Sheriff's Department) — одно из них.

Однако общественность города относится к этим планам с недоверием. Многие полагают, что широкое использование летательных аппаратов идёт вразрез с правом жителей на неприкосновенность их частной жизни.

Полиции припомнили, как в 2012 году она использовала маленький самолёт с системой видеонаблюдения на борту для мониторинга города Комптон, входящего в округ Лос-Анджелес. Об этом не сообщалось ни жителям, ни даже мэру.

Отвечая на критику противников беспилотных аппаратов, шериф Лос-Анджелеса сообщил, что Федеральное управление гражданской авиации США одобрило использование дронов департаментом полиции. По словам шерифа, полиция знает о беспокойстве общественности и не собирается шпионить за горожанами. Запуск дронов не означает скрытого видеонаблюдения, поскольку летящий аппарат легко заметить. Он имеет яркую окраску и отчётливо виден.

Противники появления беспилотников над городом, входящие в Американский союз за гражданские свободы, считают, что внедрение дронов — это шаг в сторону милитаризации правоохранительных органов. Беспилотники полезны, но только при должном регулировании их применения. Без него распознавание лиц, ночная съёмка и запись разговоров означают вторжение в частную жизнь людей.