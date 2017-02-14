В полиции не знают, кто из офицеров имел доступ к камерам видеонаблюдения

Департамент полиции Чикаго не владеет информацией о том, кто из его офицеров и когда имел доступ к городским камерам видеонаблюдения. Отчёт об этом опубликовал главный инспектор города Джозеф Фергюсон.

Выяснилось, что полицейские, которые просматривают изображение с камер видеонаблюдения, не имеют индивидуальных логинов для доступа к системе. Вместо этого они использовали единый групповой логин, что делало крайне затруднительным, а практически и невозможным определение того, кто из них и когда входил в систему.

Городская система видеонаблюдения Чикаго, крупнейшая в США, охватывает весь город и объединяет 27 000 камер, в том числе 2683 поворотных. Кроме того, офицер полиции, входя в систему, получает доступ не только к ним, но и к десяткам тысяч дополнительных камер, которые поддерживаются частными владельцами и различными агентствами, такими, как ведомство по управлению городскими парками.

К настоящему времени на создание городской системы видеонаблюдения Чикаго потрачено $140 million. По городу установлены устройства, представляющие собой камеры, заключённые в ящики, которые хорошо заметны и даже бросаются в глаза. Это должно оказывать на потенциальных злоумышленников сдерживающее воздействие.

Проблема с доступом чикагских полицейских к камерам обращала на себя внимание и раньше, ещё в 2012 году, когда возникло предположение о том, что поворотными камерами манипулировали, чтобы процедура одного ареста не попала в кадр. Расследовать ситуацию не смогли, поскольку оказалось невозможно определить, кто получал доступ к данной камере. В итоге арестованный подал в суд на полицию за неправомерный арест и отсудил $7500, однако вопрос о доступе к камерам остался без внимания.

Активисты Американского союза за гражданские свободы (ACLU) напоминают, что шесть лет назад они призывали городские власти установить для быстро растущей системы видеонаблюдения принципы приватности. Эти предложения включали в себя и правила относительно того, кто имеет доступ к изображению с камер.

Теперь же общественность узнала, что никто не гарантирует даже того, что доступ к камерам имели только те, кому это положено. Невозможно проверить, нарушалось ли с помощью видеонаблюдения чьё-либо право на частную жизнь, и использовались ли камеры для того, чтобы скрыть возможные злоупотребления полиции.