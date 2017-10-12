Малый брат видеонаблюдения

Прежде, чем выбрать систему видеонаблюдения для дома, стоит определиться, каким образом будет осуществляется просмотр видео с объекта. Единственное устройство, которое находится у нас постоянно под рукой — это мобильный телефон, поэтому и мониторинг удобнее осуществлять с его помощью.

Варианты просмотра видео на мобильном телефоне

Через мобильное приложение . Это самый распространенный способ. Он гарантированно работает с теми IP-камерами или регистраторами, которые в нем прописаны. Плюс к этому добавляется много полезных функций, которые производитель вынес для удалённого управления видеообрудованием. В некоторых случаях мобильные приложения не привязаны к одному производителю. Особенно это актуально для оборудования, произведенного в Китае. Не стоит этого пугаться, так как к нам в России поступает достаточно много OEM-брендов, и не все «брендируют» свои мобильные приложения.

Мобильный браузер. Этот способ является достаточно специфичным, так как мы имеем дело не с просмотром готовых видеороликов, выложенных на видеохостинге, а с передачей «живого» видеопотока, поэтому не все браузеры смогут вывести такое видео на экран.

Через мультимедиа проигрыватель типа VLC. Этот вариант для продвинутых пользователей, которые умеют «ковыряться» с RTSP потоком.

Через специальные «облачные» сервисы, которые предоставляют доступ как через мобильное приложение, так и через браузер, при этом с гарантированной работоспособностью.

Функции управления IP-камерами, доступные на мобильном телефоне

Просмотр в реальном времени. Для удобства просмотра по сети лучше использовать не основной, а второй, так называемый, субпоток с IP-камеры с меньшим разрешением. Это особенно актуально при просмотре видео по каналам сотовой связи. Настройки потоков происходят на самой камере. При необходимости получения более детальной картинки можно переключиться и на основной поток с высоким разрешение.

Управление поворотом и углом наклона камерами. Поворотные камеры (PTZ-камеры) оснащены функциями панорамирования, наклона и масштабирования. Механизм поворота таких камер может быть скоростным или высокоскоростным. Поворотные камеры обычно обладают 10-35-кратным оптическим зумом, и цена на камеры, часто зависит именно от этой характеристики. Для использования в домашних условиях достаточно небольшого зума. Важно помнить, что при управлении такой камерой возникает небольшая задержка по времени, т.е. картинка на экране вашего смартфона может запаздывать от наблюдаемой в данной момент сцены, и, соответственно, сигнал к повороту на камеру уже прошел, а изображение еще не обновилось.

Управление цифровым ZOOM. Большинство современных камер обладает достаточным разрешением, чтобы применять цифровое увеличение на объекте. Но для четкой фиксации деталей оптический зум предпочтительней.

Управление оптическим ZOOM. Все поворотные камеры предполагают наличие объектива-трансфокатора. Этот тип объективов позволяет с помощью встроенных сервомоторов дистанционно управлять фокусным расстоянием, приближая или удаляя объект. Но даже, если ваша камера не оснащена трансфокатором, существуют моторизированные объективы. По принципу действия они очень похожи на трансфокаторы, с одной лишь разницей, что не предназначены для постоянного управления фокусным расстоянием, но могут применятся при эпизодических удаленных настройках. Таким объективами также можно управлять через мобильное приложение.

Изменение настроек камеры. Единожды правильно настроенная камера не требует дальнейших вмешательств, но иногда бывает необходимость сменить. Например, основной поток передачи данных на дополнительный или уменьшить или увеличить частоту кадров. В этом случае дистанционный доступ к настройкам камеры просто необходим.

Прослушивание звука с камеры (при наличии микрофона). Полезный функционал, когда одного лишь видео недостаточно для получения полноценной картины происходящего. Данная функция присутствует не во всех приложениях, иногда можно услышать звук только из архива, но не при живом просмотре.

Передача аудиосообщений через подключенную к камере аудиоколонку . Принцип работы радионяни: мы не только слышим голос ребенка, но и можем что-то сказать ему в ответ. Полезно, если требуется, например, напугать злоумышленника.

Просмотр списка тревожных событий. Если вдруг по какой-то причине вы не получаете сообщения о тревожных событиях на свой телефон, вы можете открыть весь список тревог и просмотреть соответствующий фрагмент видео.

Просмотр архива на карте памяти. При выборе камеры с картой памяти следует заранее выяснить о возможности получения удаленного доступа к записанной на ней информации. Чаще всего это невозможно, так как для доступа к карте памяти ее нужно физически вынуть из камеры. В других случаях, карта предусмотрена для хранения снимков, а не видеофрагментов, сделанных во время тревожных событий

Получение скриншотов во время просмотра камеры. Стандартная функция, но даже, если ее нет, на любом телефоне скриншот можно сделать стандартными средствами.

Запись на камеру просматриваемого видео. С помощью данной функции можно превратить гаджет в регистратор, но, к сожалению, такой функционал встречается не во всех приложениях.

Возможность экспорта видеофрагмента. К сожалению, экспорт видео тоже есть не в каждом приложении, и если эта функция является для вас критичной, следует озадачиться этим вопросом перед покупкой оборудования.

Управления тревожными выходами. Если к камере подключено какое-то исполнительное устройство, например, сирена, то с помощью мобильного приложения можно выключить или отключить ее. На видеорегистраторе таких устройств может быть несколько.

Функции управления сетевым видеорегистратором, доступные на мобильном телефоне

Для управления сетевым видеорегистратором доступны многие функции предусмотренные для сетевых камер, но помимо этого присутствуют и другие возможности:

Просмотр в реальном времени с одной или нескольких камер, подключенных к видеорегистратору.

Поиск и просмотр архивных записей с жесткого диска.

Дополнительные возможности при работе с облачными сервисами

В случае работы с облачным сервисом нет необходимости покупать видеорегистратор и жесткий диск для хранения видеозаписей.

Запись и хранение архива видеозаписи в облаке. Основным преимуществом хранения записей в облаке является сохранность данных даже в случае, если злоумышленники похитили или сломали саму камеру или видеорегистратор на объекте. Многие пользователи, наверное, смогли оценить в быту, на примере хранения телефонной книги в облаке, насколько это бывает актуальным. Да и работа системы интуитивно понятна, не сложно произвести все необходимые настройки, а в случае возникновения вопросов вам всегда готовы помочь инженеры технической поддержки.

Просмотр и скачивание видеозаписи из облака . Отличительной особенностью некоторых облачных сервисов является функция перекодирования уже записанного видео в среднее или низкое разрешение. При работе с архивом по «узким» каналам связи вы получите «ужатый» до вашего устройства видеофрагмент, при этом качественный оригинал останется в архиве нетронутым.

Предоставление доступа к камерам другим пользователям. Иногда возникает необходимость поделиться правами доступа к камере, например, с близкими или друзьями. С облачным сервисом это будет сделать намного проще и удобнее.

Видеотрансляция веб-сайте. Данная функция позволяет открыть трансляцию со своих камер на публичных сайтах или поделиться видео с другими без открытия доступа к личному кабинету.

Синхронизация локальных архивов камеры или видеорегистратора с облаком. Даже если что-то случится с «железом» вашего комплекса видеонаблюдения, копия архива останется в облаке и будет доступна через интернет.

Тревожные события

Для использования системы видеонаблюдения в качестве охранной системы необходимо провести настройку тревожных событий на IP-камере или сетевом видеорегистраторе. Используйте следующие варианты детекции:

программный детектор движения. Бывают многозонными для более тонкой настройки

детекция по звуку (в камерах с аудиовходом под микрофон или камерах со встроенным микрофоном). Принцип работы: любое появление звука является тревожным событием

сработка охранного датчика, подключенного к тревожному входу ip-камеры или регистратора

функция «антисаботаж»: формируется сообщение о закрытии или повороте камеры, а так же о потери сигнала.

Важным моментом для работы с системой видеонаблюдения является способ получения информации о тревожном событии. Перед покупкой оборудования следует убедиться, что выбранный вами вариант используется в выбранной системе.

E-mail уведомления.

PUSH- уведомления

Постоянный мониторинг в приложении.

Direct-Wi-Fi

3G- и 4G-камеры и регистраторы видеонаблюдения

Если на объекте отсутствует проводная сеть для подключения интернета можно воспользоваться 3G- и 4G-камерами. Следует помнить, что сотовое покрытие у нас в стране распределено неравномерно, а для стабильной передачи видеопотока требуется гарантированный канал передачи данных.

Совет: При выборе SIM-карты обратите внимание на заявленную скорость передачи данных по вашему тарифному плану. Некоторые операторы предлагают специальные тарифные планы с использованием стандарта LTE Advanced, предназначенным, как раз, для загрузки и выгрузки видео.

На российском рынке присутствует несколько решений для передачи видео по каналам сотовой связи.

Камера или видеорегистратор с USB портом для подключения внешнего GSM-модема, в народе называемым «свистком». GSM-модемы с каждым днем становятся все доступнее, важно, чтобы конкретна модель модема поддерживалась конкретной моделью IP-камеры или видеорегистратора. Передача видео в таком решение происходит по принципу передачи данных и приоритет для такой передачи установлен низкий: после голосового трафика и SMS-сообщений, поэтому гарантии стабильности канала в этом случае нет. Еще одни минусом может быть низкое расположение USB-модема, что в случае слабого сигнала могло бы быть исправлено выносной антенной и усилителем сигнала. В добавок, при использовании этого типа решения могут наблюдаться разрывы в соединении, да и настройка самого соединения без использования статичного IP-адреса — задача не тривиальная.

Камера со встроенным 3G- или 4G-модемом. Заявленный перечень возможностей в таких камерах очень привлекателен. Это и возможность 3G-вызова, позволяющего удаленно контролировать обстановку на объекте, поддержка MMS-сообщений, управление камерой посредством SMS-сообщений. Однако при приобретении такой камеры следует заранее убедиться, что частотные характеристики встроенного модема будут совпадать с характеристиками сим-карты выбранного отечественного оператора и что MMS-сообщения имеют свойства теряться.

Использование 3G- или 4G-роутера. При выборе роутера стоит учесть, что они бывают бытового и промышленного назначение. Отличительной особенностью промышленных роутеров является возможность поддерживать активную сессию без обрыва соединения, стабильность показателей скорости соединения и как результат, наименьшее число задержек при онлайн видеотрансляции. Также в профессиональных модулях есть разъемы для подключения антенн различного класса, усиления и направленности. С учетом увеличенной мощности передатчика и чувствительности приемника, возможно организовать соединение при достаточно большом удалении от базовой станции сотовой связи. При использовании бытовых роутеров всего этого может и не быть- этим и обусловлена разница в цене на эти изделия.

Использование облачного сервиса в комплекте с промышленным 3G или 4G роутера. Помимо того, что в этом решении имеется все преимущества использования промышленных модемов, облачный сервис помогает быстро организовать подключение P2P к IP-камере и запустить трансляцию или запись видео без приобретения публичного статического IP-адреса у оператора связи. Также чаще всего облачные сервисы способны «докачать» потерянный при обрыве фрагмент видео при условии наличия карты памяти в ip-камере и соответствующих настройках.

Экшн камера, как камера видеонаблюдения

Большинство современных экшн камер имеют встроенные Wi-Fi модули и мобильные приложения для работы с ними. Это актуально, если камера установлена на шлеме, но при этом необходимо проверить правильность выбранного угла съемки или работоспособность камеры. Соединение мобильного устройства с камерой происходит через общий Wi-Fi-роутер или напрямую. При большом желании можно использовать такую камеру не только для съемок своих «покатушек», но и в качестве камеры для организации удаленного видеонаблюдения. Для работы через Интернет такое решение не подойдет, но понаблюдать за ребенком в соседней комнате вполне реально.

Михаил Бялый

Гипермаркет систем безопасности «АКТИВ-СБ»

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