В сети пиццерий «МаМа МИА» внедрён биометрический учёт рабочего времени

Биометрическая система учёта рабочего времени BioTime внедрена в пиццериях, входящих в сеть «МаМа МИА», которая охватывает Тулу.

Рестораны сети пиццерий «МаМа МИА» предлагают своим посетителям широкий ассортимент вкусной еды. В заведениях, входящих в сеть, царит уютная, доброжелательная атмосфера и обеспечивается качественный сервис.

«Чтобы рестораны стали местом, в которое хочется возвращаться, мы уделяем большое внимание нашему персоналу, — говорит арт-директор сети Светлана Николаевна Ганюшина. — Ведь предприятия обслуживания обязаны работать, как часы. И от пунктуальности и обязательности сотрудников зависит хорошее настроение гостей пиццерии. Поэтому мы заключили договор с компанией BioLink Solutions о внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime. Её применение будет способствовать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины и повышению качества обслуживания в нашей сети пиццерий».

В начале и в конце рабочего дня каждый сотрудник кафе касается оптического сканера отпечатков пальцев, входящего в состав биометрического терминала учёта рабочего времени BioLink FingerPass. Изображение отпечатка сразу же трансформируется в цифровую модель. Обратное преобразование модели в изображение невозможно.

Важное свойство системы BioTime, которое было актуально для руководства пиццерий «МаМа МИА» — её способность объединять сведения из удалённых подразделений предприятия в единую информационную базу. Данные из всех пиццерий «МаМа МИА», которые расположены по всему городу, аккумулируются и передаются в службу персонала головного офиса. Система интегрирована с платформой 1С и автоматически транслирует в неё данные по учёту рабочего времени. На их основе персоналу начисляется заработная плата в точном соответствии с количеством отработанных часов.

В службу персонала передаются отчёты, в которых отражено фактическое время работы сотрудников, время их прихода на работу и ухода с нее, а также другая информация. В системе BioTime реализовано 28 форм отчетов. Пользователи могут сами добавлять или изменять информационное наполнение полей и внешний вид отчётов.

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