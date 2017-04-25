 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Добавить новость

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





ДОЗОР77 - персональные видеорегистраторы №1 в России
Газета "Security News" / Новости по системам безопасности / Новости индустрии безопасности

Нательные камеры помогают «скорой»


25.04.2017

От использования ультрапортативных видеорегистраторов в практике экстренной медицины выигрывают все. Пациенты получают более качественный сервис, медики — повышение безопасности и защиту от необоснованных претензий.

Ведение видеозаписи контактов с пациентами помогает сделать экстренные медицинские услуги более контролируемыми и прозрачными. Принципиальная возможность надзора за действиями врачей и медицинского персонала позволяет избежать ситуаций, когда в результате усталости, «профессионального выгорания» либо под воздействием дурного настроения те, кто призван оказать помощь, осуществляют свою миссию без должного внимания к пациенту.

Кроме этого, материалы, снятые нательными камерами по приезде «скорой» на место, способны оказать неоценимую помощь при последующем лечении: оценив по записи исходное состояние пациента и действия, предпринятые бригадой, специалисты стационара получают достоверные исходные данные для необходимых назначений.

Организации, предоставляющие населению экстренную медицинскую помощь, испытывают определённые сложности, связанные с обеспечением безопасности мобильных экипажей. Значительная часть проблем такого рода связана с агрессивным поведением пациентов и иных лиц, присутствующих в месте вызова. В подобных ситуациях нательные камеры способны выполнить профилактическую функцию: убедившись в том, что ведётся видеосъёмка, люди ведут себя более сдержанно и собранно.

Использование видеорегистрации во время вызовов позволяет избежать предъявления пациентами и иными лицами претензий, касающихся поведения либо профессиональных действий сотрудников экстренной службы. Даже в случае, если зафиксированные камерой действия медиков будут признаны ошибочными, организация от этого только лишь выиграет: внутреннее расследование позволит своевременно принять меры и минимизировать последствия.

Вполне естественно, что организации, предоставляющие услуги экстренной медпомощи, должны принимать меры, чтобы обеспечить сохранность видеозаписей, снятых нательными камерами. Помимо того, что эти записи являются персональными данными, в ряде случаев они подпадают под ограничения, связанные с сохранением врачебной тайны.

Количество показов: 89
Компания:  ИА Безопасность Сегодня

Возврат к списку

Последние публикации компании:

Новости
Статьи
Передний край

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

DIS — технология цифровой стабилизации изображения
DIS - технология цифровой стабилизации изображения
Скомпенсировать воздействие, которое дрожание камеры оказывает на восприятие изображения наблюдателем, призвана его стабилизация. Она выполняется программным способом, в процессоре камеры.

Автосопровождение движущегося объекта — интеллектуальная функция PTZ-камеры
Автосопровождение движущегося объекта - интеллектуальная функция PTZ-камеры
Первостепенная задача при охране любой территории — проследить за появившимся на ней человеком или автомобилем. Делать это без участия оператора позволяет функция автосопровождения, которой снабжены передовые PTZ-камеры. Компания Hanwha Techwin встраивает такую функцию в камеры, которые она выпускает под маркой Samsung..

Face Detection — технология обнаружения лица человека
Face Detection - технология обнаружения лица человека
При настройке системы видеонаблюдения на автоматическую реакцию на тревожные события одним из наиболее эффективных инструментов может стать обнаружение лица человека в кадре. Компания Hanwha Techwin встраивает функцию Face Detection в выпускаемые ею камеры.

Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.


Hits 46889119
13084
Hosts 4348703
698
Visitors 7979799
1414

43

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582