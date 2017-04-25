Нательные камеры помогают «скорой»

От использования ультрапортативных видеорегистраторов в практике экстренной медицины выигрывают все. Пациенты получают более качественный сервис, медики — повышение безопасности и защиту от необоснованных претензий.

Ведение видеозаписи контактов с пациентами помогает сделать экстренные медицинские услуги более контролируемыми и прозрачными. Принципиальная возможность надзора за действиями врачей и медицинского персонала позволяет избежать ситуаций, когда в результате усталости, «профессионального выгорания» либо под воздействием дурного настроения те, кто призван оказать помощь, осуществляют свою миссию без должного внимания к пациенту.

Кроме этого, материалы, снятые нательными камерами по приезде «скорой» на место, способны оказать неоценимую помощь при последующем лечении: оценив по записи исходное состояние пациента и действия, предпринятые бригадой, специалисты стационара получают достоверные исходные данные для необходимых назначений.

Организации, предоставляющие населению экстренную медицинскую помощь, испытывают определённые сложности, связанные с обеспечением безопасности мобильных экипажей. Значительная часть проблем такого рода связана с агрессивным поведением пациентов и иных лиц, присутствующих в месте вызова. В подобных ситуациях нательные камеры способны выполнить профилактическую функцию: убедившись в том, что ведётся видеосъёмка, люди ведут себя более сдержанно и собранно.

Использование видеорегистрации во время вызовов позволяет избежать предъявления пациентами и иными лицами претензий, касающихся поведения либо профессиональных действий сотрудников экстренной службы. Даже в случае, если зафиксированные камерой действия медиков будут признаны ошибочными, организация от этого только лишь выиграет: внутреннее расследование позволит своевременно принять меры и минимизировать последствия.

Вполне естественно, что организации, предоставляющие услуги экстренной медпомощи, должны принимать меры, чтобы обеспечить сохранность видеозаписей, снятых нательными камерами. Помимо того, что эти записи являются персональными данными, в ряде случаев они подпадают под ограничения, связанные с сохранением врачебной тайны.

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Компания: ИА Безопасность Сегодня

