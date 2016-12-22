Проект закона о беспилотниках подвергся критике

«Недоработанным и невыполнимым», а также, возможно, нарушающим нормы права называют проект закона о порядке учёта беспилотников в Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (ЭРБАС). Специалисты ассоциации отмечают, что этот закон не повысит безопасность использования беспилотных летательных аппаратов и не затруднит их применение злоумышленниками, но зато сильно усложнит существование обычных пользователей.

Проект постановления Правительства России «Об утверждении порядка учета гражданских беспилотных воздушных судов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведённых в Российской Федерации» разработал Минтранс России. В документе предлагается ввести обязательную регистрацию беспилотников. Оплачивать её будут сами владельцы аппаратов, однако не это вызывает особую озабоченность в ассоциации ЭРБАС.

Глава ассоциации Глеб Бабинцев отметил в интервью для РБК, что процедура приобретения беспилотника будет сложной. Покупатель будет приходить в магазин с пакетом документов, необходимых для регистрации аппарата. Выбрав себе беспилотник, он должен будет ждать прямо на кассе, пока аппарат поставят на учёт. Кроме того, работники магазина не смогут проверить подлинность документов, что поставит под сомнение юридическую силу регистрации.

Ещё один недостаток проекта — запрет передачи дронов другим лицам. Это может сделать незаконным участие любителей в групповых соревнованиях по управлению беспилотниками.

Имеются у проекта и противоречия с действующим законодательством. Они перечисляются в обращении ассоциации на имя замминистра транспорта В.М. Окулова.

Проект устанавливает единственного исполнителя по созданию, развитию, модернизации и обеспечению функционирования базы данных о беспилотниках — ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Однако эта организация с августа проходит реорганизацию, после которой она прекратит деятельность как юридическое лицо.

Кроме того, установить без конкурса единственного исполнителя услуги можно только по указу или распоряжению президента России или в случае, установленном президентом, поставщиком или Правительством. Наконец, передача ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» функции по учету беспилотников массой менее 30 кг противоречит плану реализации дорожной карты «Аэронет», согласно которому эту функцию следует передавать отраслевым ассоциациям.

Отмечается также, что в проекте имеются и другие неточности и несоответствия. Ассоциация просит доработать проект закона и предлагает участникам рынка присылать ей свои мнения о проекте.

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