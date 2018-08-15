Безопасность пассажиров на транспорте обеспечивают камеры видеонаблюдения Wisenet

Проект по видеонаблюдению, ставший одним из крупнейших в Великобритании за последние годы, завершён в графстве Уэст-Мидлендс. При его реализации установлено 845 камер Wisenet от компании Hanwha Techwin. Завершающая стадия проекта выполнена в июле 2018 года.

Заказчик: Управление транспорта графства Уэст-Мидлендс.

Место: Великобритания, графство Уэст-Мидлендс.

Вертикальный рынок: транспорт.

Проект

Система видеонаблюдения призвана играть важную роль в обеспечении безопасной и надёжной работы общественного транспорта в английском графстве Уэст-Мидлендс. Под наблюдение взято 50 железнодорожных станций, 11 автобусных станций, три перехватывающих парковки возле станций лёгкого метро, а также легендарный автобусный маршрут №11, который проходит по кольцу вокруг Бирмингема.

Заказчиком проекта выступило Управление транспорта, которое было учреждено Объединённым местным советом графства Уэст-Мидлендс для координации инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры региона. Живое и записанное изображение от всех камер просматривается в современном контрольном центре, расположенном в центральной части Бирмингема.

Решение

При подготовке проекта специалисты Управления транспорта сравнили камеры видеонаблюдения девяти производителей и сделали выбор в пользу компании Hanwha Techwin. Одной из причин этого стало выгодное для заказчика соотношение цены и качества выпускаемых ею камер.

Учтено было и наличие у компании Hanwha Techwin тесных отношений с её технологическим партнёром — компанией Veracity. Камеры марки Wisenet полностью интегрированы с системой хранения Veracity Coldstore. Это исключает необходимость использовать с данными камерами IP-видеорегистраторы, что, в свою очередь, позволяет снизить затраты на оборудование.

Система Veracity Coldstore оптимизирована для записи изображения от мегапиксельных камер. В ней за счёт разделения процессов записи и чтения достигается высокая производительность и надёжность. Только два жёстких диска задействованы в системе для записи в любой определённый момент времени. За счёт этого снижается потребление электроэнергии и выделение тепла, что ведёт к уменьшению стоимости владения системой. Если в каком-то диске случается сбой, то он отключается, и изображение начинается записываться на другой без прерывания работы системы.

Ещё один важный фактор — способность открытой платформы, на которой построены камеры Wisenet, работать совместно с системами видеоаналитики. В их числе — системы распознавания автомобильных номеров и системы построения тепловой карты сцены, снимаемой камерой.

В настоящее время в транспортной системе графства Уэст-Мидлендс не используются методики анализа ситуации на основе тепловых карт, однако потребность в этом вполне может возникнуть в будущем. Сейчас ведётся тестирование механизма подсчёта числа людей с помощью камер Wisenet. При этом используется ПО от компании Facit Data Systems, которая также является технологическим партнёром компании Hanwha Techwin.

Камеры видеонаблюдения

Значительную часть телекамер, используемых в данном проекте, составляет поворотная купольная модель Wisenet SNP-6320H. Она обеспечивает 2-мегапиксельное изображение при высокой частоте кадров 60 к/с. Оптическое увеличение 32х, наряду со скоростными поворотными функциями, делает эту IP-камеру эффективным средством мониторинга больших пространств, что крайне актуально для транспортной сферы.

Имеющаяся у камеры функция автотрекинга состоит в том, что она автоматически поворачивается, чтобы держать в кадре выбранный объект слежения. Это позволяет настроить камеру на автоматическую работу при мониторинге территорий, по которым перемещаются лишь единичные транспортные средства, например ночью. При этом ночному использованию телекамеры способствует её высокая чувствительность и наличие у неё «истинной» функции «день/ночь», задаваемой с помощью механического ИК-фильтра.

В проекте используются также фиксированные IP-камеры — вандалостойкая купольная Wisenet SNV-6084R и модель стандартного исполнения Wisenet SNB-6004. Обе они также формируют 2-мегапиксельное изображение.

Успех

«Работа на железной дороге, в метро, на автобусных станциях, разбросанных по обширной территории графства Уэст-Мидлендс, сложна и сопряжена с множеством вызовов, — отмечают представители интегратора, выполнившего проект. — В такой ситуации важно иметь в руках передовые системы видеонаблюдения с мощным функционалом, которые дают инсталлятору большую свободу действий».

Именно такими системами и стали для интегратора камеры видеонаблюдения Wisenet. С их помощью Управление транспорта графства Уэст-Мидлендс установило качественный контроль на вверенных ему маршрутах и обеспечило безопасность пассажиров.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

