Компания Hanwha Techwin представила IP-камеры видеонаблюдения Wisenet XNV-6080RS, XNV-6120RS и XNV-8080RS в корпусе из нержавейки

Три новых купольных IP-камеры видеонаблюдения в корпусе из нержавеющей стали представила компания Hanwha Techwin. Модели Wisenet XNV-6080RS и Wisenet XNV-6120RS обеспечивают 2-мегапиксельное изображение, а Wisenet XNV-8080RS — 5-мегапиксельное.

Все три новинки надёжно защищены от проявлений вандализма. Кроме того, нержавеющая сталь SUS316L даёт защиту от агрессивных сред. Она устойчива к воздействию большинства кислот — серной, фосфорной, лимонной, молочной, уксусной и др., а также к питтинговой и щелевой коррозии в хлористой среде и в морской воде.

Модели XNV-6080RS и XNV-6120RS транслируют изображение со скоростью 60 к/с, камера XNV-8080RS — со скоростью 30 к/с. При передаче видеосигнала используются кодеки H.265 и H.264. Эффективность их работы может быть повышена с помощью технологии WiseStream II. Кроме того, применяется кодек MJPEG.

Во двух телекамерах установлен моторизованный вариофокальный объектив — в модели XNV-6080RS его фокусное расстояние меняется от 2,8 до 12 мм, в XNV-8080RS — от 3,9 до 9,4 мм. В камере XNV-6120RS имеется 12-кратный трансфокатор с диапазоном фокусных расстояний от 5,2 до 62,4 мм. Новинки снабжены ИК-подсветкой. В камере XNV-6080RS она имеет дальность 50 м, в XNV-6120RS — 70 м, в XNV-8080RS — 50 м.

В телекамерах XNV-6080RS и XNV-6120RS функция WDR позволяет расширить динамический диапазон до 150 дБ, в XNV-8080RS — до 120 дБ. Для повышения чёткости и контрастности изображения в них служит функция Defog («Антитуман»).

Функции видеоаналитики, имеющиеся у новых камер, позволяют дополнить трансляцию изображения подачей тревожных уведомлений. Это обнаружение движения, пересечения объектом виртуальной линии, входа в зону и выхода из зоны, появления и исчезновения предметов, «праздношатания», перемещения в определённом направлении. Детектируются также затуманивание изображения, попытки выведения камеры из строя, появление лица в кадре, звуки, с возможностью их классификации.

С помощью функции Handover при обнаружении объекта данные о нём могут быть переданы на поворотную камеру для слежения. Функция Hallway View обеспечит видеоконтроль вертикальной сцены без потери разрешения. Благодаря функции Lens Distortion Correction (LDC) исправляется искажение изображения на краях кадра.

Установка в камеру двух карт SD, SDHC или SDXC позволяет локально записать данные в объёме до 512 Гбайт. Поддерживается питание по технологии PoE. Камеры работают при температуре от -40°C до +55°C и имеют защиту от пыли и влаги по классу IP66.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

