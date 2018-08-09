 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Компания Hanwha Techwin представила IP-камеры видеонаблюдения Wisenet XNV-6080RS, XNV-6120RS и XNV-8080RS в корпусе из нержавейки


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
09.08.2018

Три новых купольных IP-камеры видеонаблюдения в корпусе из нержавеющей стали представила компания Hanwha Techwin. Модели Wisenet XNV-6080RS и Wisenet XNV-6120RS обеспечивают 2-мегапиксельное изображение, а Wisenet XNV-8080RS — 5-мегапиксельное.

Все три новинки надёжно защищены от проявлений вандализма. Кроме того, нержавеющая сталь SUS316L даёт защиту от агрессивных сред. Она устойчива к воздействию большинства кислот — серной, фосфорной, лимонной, молочной, уксусной и др., а также к питтинговой и щелевой коррозии в хлористой среде и в морской воде.

Модели XNV-6080RS и XNV-6120RS транслируют изображение со скоростью 60 к/с, камера XNV-8080RS — со скоростью 30 к/с. При передаче видеосигнала используются кодеки H.265 и H.264. Эффективность их работы может быть повышена с помощью технологии WiseStream II. Кроме того, применяется кодек MJPEG.

Во двух телекамерах установлен моторизованный вариофокальный объектив — в модели XNV-6080RS его фокусное расстояние меняется от 2,8 до 12 мм, в XNV-8080RS — от 3,9 до 9,4 мм. В камере XNV-6120RS имеется 12-кратный трансфокатор с диапазоном фокусных расстояний от 5,2 до 62,4 мм. Новинки снабжены ИК-подсветкой. В камере XNV-6080RS она имеет дальность 50 м, в XNV-6120RS — 70 м, в XNV-8080RS — 50 м.

В телекамерах XNV-6080RS и XNV-6120RS функция WDR позволяет расширить динамический диапазон до 150 дБ, в XNV-8080RS — до 120 дБ. Для повышения чёткости и контрастности изображения в них служит функция Defog («Антитуман»).

Функции видеоаналитики, имеющиеся у новых камер, позволяют дополнить трансляцию изображения подачей тревожных уведомлений. Это обнаружение движения, пересечения объектом виртуальной линии, входа в зону и выхода из зоны, появления и исчезновения предметов, «праздношатания», перемещения в определённом направлении. Детектируются также затуманивание изображения, попытки выведения камеры из строя, появление лица в кадре, звуки, с возможностью их классификации.

С помощью функции Handover при обнаружении объекта данные о нём могут быть переданы на поворотную камеру для слежения. Функция Hallway View обеспечит видеоконтроль вертикальной сцены без потери разрешения. Благодаря функции Lens Distortion Correction (LDC) исправляется искажение изображения на краях кадра.

Установка в камеру двух карт SD, SDHC или SDXC позволяет локально записать данные в объёме до 512 Гбайт. Поддерживается питание по технологии PoE. Камеры работают при температуре от -40°C до +55°C и имеют защиту от пыли и влаги по классу IP66.

Количество показов: 70
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

Последние публикации компании:

Новости

Передний край

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Экономить рабочее время инсталлятора позволяет настройка угла обзора камеры видеонаблюдения через смартфон. Такая возможность реализована в новых IP-камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

Исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
Lens Distortion Correction - исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
В новых телекамерах компании Hanwha Techwin реализована функция Lens Distortion Correction. Она выполняет коррекцию искажений, которые вносит в изображение широкоугольный объектив. Это улучшает восприятие картинки оператором и повышает эффективность его работы.


Hits 58159517
18813
Hosts 5136901
1931
Visitors 9697722
3914

76

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582