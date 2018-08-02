Четырёхмодульную сетевую камеру видеонаблюдения Wisenet PNM-9000VQ представила компания Hanwha Techwin

Новую четырёхмодульную камеру видеонаблюдения Wisenet PNM-9000VQ выпустила компания Hanwha Techwin. В этом устройстве внутри одного купола размещаются четыре модуля, которые направлены в разные стороны. В каждом из модулей может быть установлена 2- или 5-мегапиксельная матрица, а также фиксированный объектив с разным фокусным расстоянием. Видеомодули можно при настройке поворачивать, направляя их в разные стороны и обеспечивая гибкий охват сцены.

Двухмегапиксельное изображение новая камера передаёт со скоростью до 60 к/с, пятимегапиксельное — до 30 к/с. Перед трансляцией видеопоток сжимается кодеком H.265, H.264 или MJPEG. При использовании последнего частота кадров составит не более 30 к/с. Кроме того, в камере реализована фирменная технология WiseStream II, которая на основе данных о наличии движения в кадре повышает эффективность сжатия. Передача изображения выполняется в нескольких потоках.

В случае использования модуля с 2-мегапиксельной матрицей фокусное расстояние фиксированного объектива может составлять 2,4, 2,8, 3,6 или 6 мм. С модулем, дающим разрешение 5 мегапикселей, применяются фиксированные объективы с фокусным расстоянием 3,7, 4,6 или 7 мм.

Для борьбы со сложностями, вызванными сильной контрастностью освещения сцены, служит имеющаяся у новой камеры функция «Широкий динамический диапазон» (WDR). При 2-мегапиксельном модуле она обеспечивает динамический диапазон до 150 дБ, а при 5-мегапиксельном — до 120 дБ.

Располагать камеру PNM-9000VQ так, чтобы оптимально охватывать вертикально вытянутые объекты, позволяет функция Hallway View, которая может применяться выборочно на некоторых видеомодулях. Искажения по краям кадра исправляются с помощью функции Lens Distortion Correction. Для размещения карт SD, SDHC или SDXC, отвечающих за локальную запись изображения, в камере имеется четыре слота — по одному на каждый видеомодуль.

В новинке имеется полный набор функций видеоаналитики — детектор движения, обнаружение попыток вывести телекамеру из строя, обнаружение появления и исчезновения предметов, их входа в зону и выхода из неё, пересечения линии. Применяется также детектирование тумана в кадре, поиск лиц, определение направления движения и выявление праздношатания.

Новая камера рассчитана на использование на улице. Она работает при температуре от -40°C до +55°C и имеет защиту от пыли и влаги по классу IP66 и от удара по IK10. Питание камера получает только по технологии PoE+.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

