Паром через Босфор под защитой камер видеонаблюдения Wisenet

Камеры видеонаблюдения марки Wisenet обеспечили надёжный видеоконтроль на кораблях, курсирующих по новой паромной линии через Босфор, которую открыла компания City Lines между пунктами Истинье и Чубуклу. С помощью этих камер обеспечивается защита всех, кто находится на каждом из кораблей.

Заказчик: компания City Lines.

Место: Турция, Стамбул.

Вертикальный рынок: водный транспорт.

Компания City Lines, имеющая 166-летний опыт деятельности в морских портах, на кораблях и паромах, работает в Стамбуле. Её услугами пользуются свыше 150 тысяч пассажиров в день. Это и жители города, и приезжающие в него туристы.

С давних времён паромная переправа была единственным видом транспорта, соединявшим европейский и азиатский берега Босфора. И хотя в настоящее время в Стамбуле, расположенном на этих берегах, действуют три современных моста и два туннеля, паромы по-прежнему курсируют здесь и перевозят большое число пассажиров. Два берега пролива связывает множество паромных линий, которые обслуживают несколько компаний. City Lines — одна из них.

Задача

В процессе подготовки к запуску новой паромной линии между Истинье на европейском берегу и Чубуклу на азиатском компания City Lines уделила большое внимание вопросам безопасности пассажиров. Курсирующие по маршруту корабли должны были находиться под постоянным видеонаблюдением круглосуточно, при разной освещённости и видимости. При этом требовалось обеспечить устойчивую работу камер на море в любую погоду.

Решение данной задачи было найдено в виде камер торговой марки Wisenet, которые выпускает компания Hanwha Techwin.

Решение

На 20 судах компании City Lines было установлено 250 камер видеонаблюдения Wisenet. Они не только обеспечивают безопасность пассажиров, но и помогают вести наблюдение за большим числом судов, которые проходят поблизости. С помощью камер экипаж просматривает те участки окружающего пространства, которые не видны с капитанского мостика.

Камеры видеонаблюдения

Большую часть телекамер составляет модель Wisenet QNO-7080R, которая входит в продуктовую серию Q. Она обеспечивает 4-мегапиксельное разрешение. Изображение, формируемое камерой, сжимается современным кодеком H.265. Эффективность сжатия ещё более повышается с помощью фирменной технологии WiseStream, при работе которой без ущерба для качества изображения учитывается наличие и отсутствие движения на отдельных участках кадра.

В числе функций камеры QNO-7080R — Hallway View, позволяющая оптимально брать под наблюдение вертикально ориентированные сцены. Расширение динамического диапазона, за счёт которого при сильно контрастном освещении формируются хорошо проработанные кадры, обеспечено в камере аппаратным способом. Функция Lens Distortion Correction отвечает за исправление искажений, возникающих по краям кадра. Автоматическое обнаружение расфокусировки телекамеры и попыток вывести её из строя помогает персоналу, обслуживающему систему видеонаблюдения, поддерживать камеры в рабочем состоянии.

Используя все эти передовые возможности камеры Wisenet QNO-7080R, интегратор, выполнявший проект для компании City Lines, хорошо справился со своей задачей. Камеры удалось гибко приспособить к установке в разных местах. Они дают качественное изображение и днём, и ночью, позволяя командам кораблей полностью контролировать ситуацию во время рейса.

Результат

«Одна из основных причин, по которой мы выбрали камеры торговой марки Wisenet, состоит в том, что с ними не возникает проблем в той среде, с которой мы имеем дело, — говорит Кюнейт Даначи, IT-специалист компании City Lines. — Не менее важно то, что мы, не желая уступать в качестве изображения, хотели получить камеры с выгодным соотношением цены и качества. Бренд Wisenet идёт впереди многих других по вопросам доступности цены камер, а также их эффективности и насыщенности передовыми технологиями. Это — одна из причин, по которой мы хотим продолжить выгодное взаимодействие с компанией Hanwha Techwin и работать с ней по другим нашим проектам».

Партнёрство

Представители интегратора, выполнившего проект, отмечают, что телекамера QNO-7080R хорошо работает в тех жёстких условиях, которые существуют на морском судне. Они выдерживают и воздействие солевых испарений, идущих из морской воды, и сильные вибрации, вызванные работой двигателей.

Сотрудники компании-интегратора отмечают также ценность поддержки со стороны представителей компании Hanwha Techwin, обеспечивших продажи. Они всячески содействовали тем, кто проектировал и устанавливал системы видеонаблюдения на кораблях, а также помогли подобрать оптимальную модель для каждого случая — помимо камеры видеонаблюдения Wisenet QNO-7080R на паромах компании City Lines используются и другие.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

