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Газета "Security News" / Под знаком PR / Истории успеха

Паром через Босфор под защитой камер видеонаблюдения Wisenet


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25.07.2018

Камеры видеонаблюдения марки Wisenet обеспечили надёжный видеоконтроль на кораблях, курсирующих по новой паромной линии через Босфор, которую открыла компания City Lines между пунктами Истинье и Чубуклу. С помощью этих камер обеспечивается защита всех, кто находится на каждом из кораблей.

Заказчик: компания City Lines.
Место: Турция, Стамбул.
Вертикальный рынок: водный транспорт.

Компания City Lines, имеющая 166-летний опыт деятельности в морских портах, на кораблях и паромах, работает в Стамбуле. Её услугами пользуются свыше 150 тысяч пассажиров в день. Это и жители города, и приезжающие в него туристы.

С давних времён паромная переправа была единственным видом транспорта, соединявшим европейский и азиатский берега Босфора. И хотя в настоящее время в Стамбуле, расположенном на этих берегах, действуют три современных моста и два туннеля, паромы по-прежнему курсируют здесь и перевозят большое число пассажиров. Два берега пролива связывает множество паромных линий, которые обслуживают несколько компаний. City Lines — одна из них.

Паром через Босфор под защитой камер видеонаблюдения Wisenet

Задача

В процессе подготовки к запуску новой паромной линии между Истинье на европейском берегу и Чубуклу на азиатском компания City Lines уделила большое внимание вопросам безопасности пассажиров. Курсирующие по маршруту корабли должны были находиться под постоянным видеонаблюдением круглосуточно, при разной освещённости и видимости. При этом требовалось обеспечить устойчивую работу камер на море в любую погоду.

Решение данной задачи было найдено в виде камер торговой марки Wisenet, которые выпускает компания Hanwha Techwin.

Решение

На 20 судах компании City Lines было установлено 250 камер видеонаблюдения Wisenet. Они не только обеспечивают безопасность пассажиров, но и помогают вести наблюдение за большим числом судов, которые проходят поблизости. С помощью камер экипаж просматривает те участки окружающего пространства, которые не видны с капитанского мостика.

Камеры видеонаблюдения

Большую часть телекамер составляет модель Wisenet QNO-7080R, которая входит в продуктовую серию Q. Она обеспечивает 4-мегапиксельное разрешение. Изображение, формируемое камерой, сжимается современным кодеком H.265. Эффективность сжатия ещё более повышается с помощью фирменной технологии WiseStream, при работе которой без ущерба для качества изображения учитывается наличие и отсутствие движения на отдельных участках кадра.

Wisenet QNO-7080R

В числе функций камеры QNO-7080R — Hallway View, позволяющая оптимально брать под наблюдение вертикально ориентированные сцены. Расширение динамического диапазона, за счёт которого при сильно контрастном освещении формируются хорошо проработанные кадры, обеспечено в камере аппаратным способом. Функция Lens Distortion Correction отвечает за исправление искажений, возникающих по краям кадра. Автоматическое обнаружение расфокусировки телекамеры и попыток вывести её из строя помогает персоналу, обслуживающему систему видеонаблюдения, поддерживать камеры в рабочем состоянии.

Используя все эти передовые возможности камеры Wisenet QNO-7080R, интегратор, выполнявший проект для компании City Lines, хорошо справился со своей задачей. Камеры удалось гибко приспособить к установке в разных местах. Они дают качественное изображение и днём, и ночью, позволяя командам кораблей полностью контролировать ситуацию во время рейса.

Результат

«Одна из основных причин, по которой мы выбрали камеры торговой марки Wisenet, состоит в том, что с ними не возникает проблем в той среде, с которой мы имеем дело, — говорит Кюнейт Даначи, IT-специалист компании City Lines. — Не менее важно то, что мы, не желая уступать в качестве изображения, хотели получить камеры с выгодным соотношением цены и качества. Бренд Wisenet идёт впереди многих других по вопросам доступности цены камер, а также их эффективности и насыщенности передовыми технологиями. Это — одна из причин, по которой мы хотим продолжить выгодное взаимодействие с компанией Hanwha Techwin и работать с ней по другим нашим проектам».

Партнёрство

Представители интегратора, выполнившего проект, отмечают, что телекамера QNO-7080R хорошо работает в тех жёстких условиях, которые существуют на морском судне. Они выдерживают и воздействие солевых испарений, идущих из морской воды, и сильные вибрации, вызванные работой двигателей.

Сотрудники компании-интегратора отмечают также ценность поддержки со стороны представителей компании Hanwha Techwin, обеспечивших продажи. Они всячески содействовали тем, кто проектировал и устанавливал системы видеонаблюдения на кораблях, а также помогли подобрать оптимальную модель для каждого случая — помимо камеры видеонаблюдения Wisenet QNO-7080R на паромах компании City Lines используются и другие.

Количество показов: 37
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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