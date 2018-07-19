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Hanwha Techwin представляет камеры видеонаблюдения Wisenet QNE-6080RV(W) и QNE-7080RV(W), дающие изображение высокого качества во влажной среде


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19.07.2018

Камеры видеонаблюдения, которые не подвержены ухудшению изображения из-за конденсации влаги на переднем стекле, выпустила компания Hanwha Techwin. Обе новинки, Wisenet QNE-6080RV(W) и Wisenet QNE-7080RV(W), не имеют прозрачного купола, на котором у обычных камер образуется конденсат, и за счёт этого при любой влажности дают ясное изображение.

У обычных камер капли воды или налёт тумана на переднем стекле делают изображение непригодным для выполнения мониторинга. Производители, стараясь побороться с конденсатом на переднем стекле, ставят на него «дворники» и добавляют обогреватели. Всё это — усложнения конструкции, имеющие свои минусы. Разработчики из компании Hanwha Techwin решили данную задачу через упрощение конструкции камеры.

У обеих новых камер перед объективом находится плоское окно вместо искривлённой поверхности купола. Это позволяет избежать сужения поля зрения из-за водного конденсата и сохранять чёткость изображения даже при ливне. Облегчаются также последствия возможного загрязнения стекла или появления на нём царапин. При плоском входном стекле возникает меньше проблем с отделением излучения ИК-подсветки, которая в новых камерах имеет дальность 30 м, а также с избавлением от вызываемого ею свечения в кадре в форме кольца. Дополнением к новаторской конструкции служит надёжная герметизация камерного блока, позволяющая избежать попадания влаги вовнутрь.

Модель QNE-6080RV(W) является 2-мегапиксельной, QNE-7080RV(W) — 4-мегапиксельной. Последняя при максимальном разрешении обеспечивает частоту кадров 30 к/с. При разрешении 2 мегапикселя обе камеры работают в реальном времени. Сжатие изображения выполняется с помощью кодеков H.265, H.264 и MJPEG, а также фирменной технологии WiseStream. Использование вариофокального мегапиксельного объектива с диапазоном изменения фокусного расстояния от 3,2 до 10 мм позволяет оптимально настраивать угол обзора. Объектив имеет привод для дистанционной регулировки, что облегчает монтаж и настройку камеры.

Обе новых камеры имеют функции видеоаналитики — в них обнаруживается движение в кадре, расфокусировка камеры и попытки вывести её из строя. Функция Hallway View даёт возможность эффективно охватывать вертикально вытянутые объекты. Функция Lens Distortion Correction (LDC) позволяет скомпенсировать искажения на краях кадра. Поддерживаются карты памяти SD, SDHC и SDXC ёмкостью 128 Гбайт и питание по технологии PoE.

Новые камеры имеют защиту от проявлений вандализма. Модификации QNE-6080RVW и QNE-7080RVW имеют корпус белого цвета, без буквы W в названии — цвета слоновой кости.

Количество показов: 27
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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