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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новые купольные IP-камеры AXIS Q3518-LVE и AXIS Q3517-SLVE с разрешением 5 МП и 4K для надежной эксплуатации в сложных условиях


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04.07.2018

Axis Communications выпускает две купольные камеры с ультравысоким разрешением для наружной установки, которые пополнят серию AXIS Q35. Новые телекамеры, созданные для надежной работы в сложных условиях освещенности и неблагоприятной окружающей среде, идеально подходят для наблюдения на самых разных объектах, таких как критически важные объекты инфраструктуры, городские улицы, аэропорты, железнодорожные станции, гавани, учреждения здравоохранения, предприятия фармацевтической и пищевой промышленности.

Благодаря высококачественным полудюймовым матрицам и новейшим технологиям обработки изображений Axis камера AXIS Q3518-LVE выдает картинку в разрешении 4K, а модель AXIS Q3517-SLVE в корпусе из нержавеющей стали — 5 МП при скорости 30 кадров в секунду, при этом качество изображения остается превосходным даже в сложных условиях освещения. Камеры поддерживают технологии OptimizedIR, Forensic WDR и Lightfinder. Кроме того, в обеих камерах применяется технология Axis Zipstream, которая сохраняет важные детали при полном качестве изображения, одновременно экономя сетевой трафик и дисковое пространство в среднем на 50% и даже больше.

Высококачественные камеры AXIS Q35 могут выдерживать самые суровые условия эксплуатации, стабильно работая даже при экстремальных температурах от -50 °C до +60 °C. Модель AXIS Q3517-SLVE выполнена в корпусе из нержавеющей стали класса SS 316L и обладает высокой устойчивостью к коррозионному воздействию солей, моющих средств и других химических веществ.

Модели AXIS Q35-LVE/-SLVE имеют класс защиты IK10+ и прошли соответствующие испытания, гарантирующие, что эти камеры могут выдержать ударные воздействия с энергией 50 джоулей. В случае удара специальная функция обнаружения позволяет камерам подавать сигнал тревоги. Встроенная в камеры система электронной стабилизации изображения (EIS) обеспечивает стабильную картинку даже в условиях сильной вибрации.

Кроме того, в камерах предусмотрены следующие функции:

  • Предустановленные приложения видеоаналитики AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard и AXIS Loitering для интеллектуального видеонаблюдения
  • Использование динамического наложения для добавления к видеоизображению дополнительной информации, например, данных о погоде
  • К входным портам можно подключить датчики для подачи сигнала тревоги или запуска определенных действий. При нарушении соединения с датчиком камера может подавать сигнал тревоги
  • К выходам камер можно подключать реле и другие устройства, чтобы активировать источники света, блокировать/разблокировать двери и т.д.
  • В случае отключения электроснабжения резервный источник питания постоянного тока и технология Power over Ethernet гарантируют надежную подачу питания на камеры
  • Установка камер упрощается благодаря гибким возможностям размещения кабелей, ,большому количество опциональных аксессуаров и таким полезным функциям, как помощник регулировки по уровню, автоматический поворот, дистанционная настройка зума и фокуса

Петра Беннермарк, глобальный менеджер по продукции Axis Communications, поясняет: «Новые модели, пополнившие топовую серию AXIS Q35, помогут нашим клиентам обеспечить безопасность даже в самых сложных условиях, идет ли речь об освещенности, погодных воздействиях или агрессивной среде. Превосходное качество изображения камер дает операторам возможность максимально эффективно идентифицировать людей, объекты и транспортные средства, а встроенные аналитические приложения помогают вести интеллектуальное видеонаблюдение».

Камеры AXIS Q3518-LVE и AXIS Q3517-SLVE появятся в продаже в июле-августе в дистрибьюторской сети Axis.

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Компания:  Axis Communications

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