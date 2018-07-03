Мультиформатная 2-мегапиксельная купольная камера STC-HDX3585 Ultimate

Компания «Смартек Секьюрити» представила новую купольную камеру видеонаблюдения Smartec STC-HDX3585 Ultimate. Она входит в семейство STC-HDX Ultimate. Камеры этого семейства работают во всех существующих на данный момент стандартах передачи HD-видеосигнала по коаксиальному кабелю — AHD, EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI и HD-CVI, а также в более традиционном стандарте 960H.

Модель STC-HDX3585 Ultimate построена на 2-мегапиксельной КМОП-матрице Sony Starvis IMX290, обеспечивающей высокую чувствительность и точность цветопередачи. Новинка снабжена моторизованным объективом с диапазоном изменения фокусного расстояния 2,8—12 мм. Оно настраивается удалённо по протоколу UTC во всех форматах, кроме HD-SDI, EX-SDI, а также с помощью джойстика, входящего в комплект камеры.

Новая камера, как и другие модели семейства STC-HDX Ultimate, подключается к любому видеорегистратору с BNC-интерфейсом как в цифровом формате по стандартам HD-SDI или EX-SDI, так и в аналоговом по AHD, HD-TVI или HD-CVI. Возможно также подключение камеры к видеорегистраторам с композитным аналоговым видеовходом стандартного разрешения 960H. Цифровой и аналоговый видеосигнал выводится через раздельные выходы BNC. В форматах EX-SDI, AHD, HD-TVI и HD-CVI сигнал транслируется на расстояние до 500 м без промежуточного усиления в случае использовании кабеля RG6/U. Дальность передачи для стандарта HD-SDI — 100-120 метров с тем же кабелем.

Переход камеры из режима «день» в «ночь» и обратно может задаваться как по уровню освещенности, так и по длительности задержки смены режима освещения. Это избавляет устройство от многократного перехода между режимами. Для работы в темноте в камере STC-HDX3585 Ultimate имеется ИК-подсветка, состоящая из 30 светодиодов и действующая на расстоянии 15 метров.

Действие имеющейся у камеры функции «Широкий динамический диапазон» WDR основано на том, что из последовательности кадров, имеющей частоту 50 к/с, создаётся видеопоток со скоростью 25 к/с. Кадры в нём имеют динамический диапазон до 120 дБ. Применяется также цифровое шумоподавление.

Модель STC-HDХ3585 Ultimate является вандалостойкой. Она работает при температуре от -40 до +50°С и имеет защиту от пыли и влаги по классу IP66.

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Компания: Смартек Секьюрити / Smartec

