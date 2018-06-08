В госпитале New Cross установлена гибридная система хранения видеозаписей на оборудовании для видеонаблюдения марки Wisenet

Британский госпиталь New Cross разместил у себя гибридную систему хранения видеозаписей, построенную на оборудовании торговой марки Wisenet от компании Hanwha Techwin. Она стала частью системы видеонаблюдения и позволяет службе безопасности госпиталя надёжно хранить видеоизображение высокого качества. Такое решение обеспечивает защиту пациентов этого лечебного заведения и, следовательно, их комфорт и душевное спокойствие. Персонал госпиталя имеет возможность, находясь под охраной системы видеонаблюдения, спокойно и эффективно трудиться.

Заказчик: госпиталь New Cross.

Место: Великобритания, Вулвергемптон.

Вертикальный рынок: Здравоохранение.

Госпиталь New Cross расположен в городе Вулвергемптон, находящемся в графстве Уэст-Мидлендс, на западе Англии. Им управляет «Королевский доверительный фонд Национальной службы здравоохранения в Вулвергемптоне» (Royal Wolverhampton Hospitals NHS Trust). Госпиталь основан в 1900 году. В настоящее время в нём имеется 700 коек и работает почти 9500 сотрудников. В 2004 году на базе госпиталя открылся специализированный кардиологический центр.

Задача

В госпитале необходимо было сохранить старые аналоговые камеры, которые применялись в нём ранее, и при этом создать условия для того, чтобы в будущем установить новые IP-камеры с современным функционалом. Администрация искала решение этой задачи в виде единой платформы, на которой можно работать с изображением и от старых, и от новых камер.

Решение

Несмотря на важную роль госпиталя New Cross в системе британского здравоохранения, его бюджет ограничен. Поэтому при обновлении системы видеонаблюдения необходимо было найти экономичное, но эффективное решение. Его обеспечила гибридная система хранения записей, сочетающая в себе аналоговые видеорегистраторы высокого разрешения и сетевые. Она построена на оборудовании Wisenet, которое выпускает компания Hanwha Techwin. В этой системе изображение от всех имеющихся в госпитале камер, как аналоговых, так и сетевых, записывается с максимально высоким разрешением.

Видеорегистраторы

Всего в ходе данного обновления в госпитале было установлено 17 устройств для записи видеоизображения. В их числе — четыре 32-канальных сетевых видеорегистратора Wisenet XRN-2010, каждый из которых позволяет записать по 21 Тбайт информации.

Остальные 13 устройств — это 16-канальные цифровые видеорегистраторы Wisenet SRD-1694 ёмкостью по 5 Тбайт каждый. В них аналоговое изображение записывается в формате высокой чёткости AHD. Его использование позволило сохранить существовавшую в госпитале ранее кабельную проводку.

Защита данных

Важной особенностью проекта явилось стремление фонда, управляющего госпиталем, полностью соблюсти требования новых европейских нормативов в области защиты данных GDPR. Решение о том, как это лучше сделать, было выработано после консультаций с дистрибьютором, поставившим систему видеонаблюдения, а также посещения специалистами компании-интегратора трёхдневного тренинга, который провела компания Hanwha Techwin. В ходе тренинга участвовавшие в нём специалисты убедились в том, что гибридная система записи Wisenet хорошо подходит для выполнения требований GDPR и при этом является дружественной пользователю.

Результат и дальнейшие планы заказчика

После успешного выполнения проекта по внедрению систем хранения видеозаписей администрация намерена установить по всему госпиталю порядка 200 камер видеонаблюдения Wisenet. С их появлением служба безопасности и управленческий персонал госпиталя получат новый эффективный инструмент контроля. Это обеспечит во всём лечебном учреждении безопасную среду обитания. В ней будут комфортно чувствовать себя врачи, санитары, сотрудники администрации и, что самое главное, пациенты.

«Мы долго искали подходящее решение для интеграции нашей старой системы, работавшей в госпитале, с новейшими IP-технологиями, которые здесь надо было внедрить, — рассказывает Поль Смит, специалист фонда, управляющего госпиталем, по безопасности. — И мы нашли не просто подходящее, а лучшее решение. Это — ПО и оборудование для хранения видеозаписей марки Wisenet. Впервые за многие годы мы видим всё получаемое в системе изображение через единую платформу, причём функциональную и удобную в управлении».

«Все ранее имевшиеся у нас камеры совместимы с новым ПО, — отмечает Поль Смит. — На следующим этапе предстоит менять отслужившие своё камеры на новые. Решено, что это будут камеры марки Wisenet. И тогда мы сможем воспользоваться всеми их интеллектуальными функциями».

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