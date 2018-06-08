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Газета "Security News" / Под знаком PR / Истории успеха

В госпитале New Cross установлена гибридная система хранения видеозаписей на оборудовании для видеонаблюдения марки Wisenet


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08.06.2018

Британский госпиталь New Cross разместил у себя гибридную систему хранения видеозаписей, построенную на оборудовании торговой марки Wisenet от компании Hanwha Techwin. Она стала частью системы видеонаблюдения и позволяет службе безопасности госпиталя надёжно хранить видеоизображение высокого качества. Такое решение обеспечивает защиту пациентов этого лечебного заведения и, следовательно, их комфорт и душевное спокойствие. Персонал госпиталя имеет возможность, находясь под охраной системы видеонаблюдения, спокойно и эффективно трудиться.

В госпитале New Cross установлена гибридная система хранения видеозаписей на оборудовании для видеонаблюдения марки Wisenet

Заказчик: госпиталь New Cross.
Место: Великобритания, Вулвергемптон.
Вертикальный рынок: Здравоохранение.

Госпиталь New Cross расположен в городе Вулвергемптон, находящемся в графстве Уэст-Мидлендс, на западе Англии. Им управляет «Королевский доверительный фонд Национальной службы здравоохранения в Вулвергемптоне» (Royal Wolverhampton Hospitals NHS Trust). Госпиталь основан в 1900 году. В настоящее время в нём имеется 700 коек и работает почти 9500 сотрудников. В 2004 году на базе госпиталя открылся специализированный кардиологический центр.

Задача

В госпитале необходимо было сохранить старые аналоговые камеры, которые применялись в нём ранее, и при этом создать условия для того, чтобы в будущем установить новые IP-камеры с современным функционалом. Администрация искала решение этой задачи в виде единой платформы, на которой можно работать с изображением и от старых, и от новых камер.

Решение

Несмотря на важную роль госпиталя New Cross в системе британского здравоохранения, его бюджет ограничен. Поэтому при обновлении системы видеонаблюдения необходимо было найти экономичное, но эффективное решение. Его обеспечила гибридная система хранения записей, сочетающая в себе аналоговые видеорегистраторы высокого разрешения и сетевые. Она построена на оборудовании Wisenet, которое выпускает компания Hanwha Techwin. В этой системе изображение от всех имеющихся в госпитале камер, как аналоговых, так и сетевых, записывается с максимально высоким разрешением.

Видеорегистраторы

Всего в ходе данного обновления в госпитале было установлено 17 устройств для записи видеоизображения. В их числе — четыре 32-канальных сетевых видеорегистратора Wisenet XRN-2010, каждый из которых позволяет записать по 21 Тбайт информации.

Остальные 13 устройств — это 16-канальные цифровые видеорегистраторы Wisenet SRD-1694 ёмкостью по 5 Тбайт каждый. В них аналоговое изображение записывается в формате высокой чёткости AHD. Его использование позволило сохранить существовавшую в госпитале ранее кабельную проводку.

Защита данных

Важной особенностью проекта явилось стремление фонда, управляющего госпиталем, полностью соблюсти требования новых европейских нормативов в области защиты данных GDPR. Решение о том, как это лучше сделать, было выработано после консультаций с дистрибьютором, поставившим систему видеонаблюдения, а также посещения специалистами компании-интегратора трёхдневного тренинга, который провела компания Hanwha Techwin. В ходе тренинга участвовавшие в нём специалисты убедились в том, что гибридная система записи Wisenet хорошо подходит для выполнения требований GDPR и при этом является дружественной пользователю.

Результат и дальнейшие планы заказчика

После успешного выполнения проекта по внедрению систем хранения видеозаписей администрация намерена установить по всему госпиталю порядка 200 камер видеонаблюдения Wisenet. С их появлением служба безопасности и управленческий персонал госпиталя получат новый эффективный инструмент контроля. Это обеспечит во всём лечебном учреждении безопасную среду обитания. В ней будут комфортно чувствовать себя врачи, санитары, сотрудники администрации и, что самое главное, пациенты.

«Мы долго искали подходящее решение для интеграции нашей старой системы, работавшей в госпитале, с новейшими IP-технологиями, которые здесь надо было внедрить, — рассказывает Поль Смит, специалист фонда, управляющего госпиталем, по безопасности. — И мы нашли не просто подходящее, а лучшее решение. Это — ПО и оборудование для хранения видеозаписей марки Wisenet. Впервые за многие годы мы видим всё получаемое в системе изображение через единую платформу, причём функциональную и удобную в управлении».

«Все ранее имевшиеся у нас камеры совместимы с новым ПО, — отмечает Поль Смит. — На следующим этапе предстоит менять отслужившие своё камеры на новые. Решено, что это будут камеры марки Wisenet. И тогда мы сможем воспользоваться всеми их интеллектуальными функциями».

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ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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