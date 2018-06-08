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Новая 2-мегапиксельная мультиформатная камера видеонаблюдения Smartec STC-HDX3635 Ultimate


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08.06.2018

Компания «Смартек Секьюрити» представила новую мультиформатную камеру видеонаблюдения Smartec STC-HDX3635 Ultimate. Как и все камеры нового семейства STC-HDX Ultimate, она поддерживает все существующие на данный момент стандарты трансляции HD-видеосигнала по коаксиальному кабелю — EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI и 960H.

Камеры семейства STC-HDX Ultimate можно подключать к любому видеорегистратору с интерфейсом BNC, как в цифровом формате HD-SDI или EX-SDI, так и в аналоговом высокого разрешения — AHD, HD-TVI или HD-CVI. Поддерживаются также видеорегистраторы с композитным аналоговым видеовходом стандартного разрешения 960H. Цифровой и аналоговый видеосигнал выводится через раздельные BNC-выходы. В стандартах высокой чёткости EX-SDI, AHD, HD-TVI и HD-CVI сигнал транслируется на расстояние до 500 м без промежуточного усиления при использовании кабеля RG6/U. Дальность трансляции для стандарта HD-SDI с тем же кабелем составляет 100-120 метров.

Телекамера Smartec STC-HDX3635 Ultimate построена на 2-мегапиксельной КМОП-матрице Sony Starvis IMX290, обеспечивающей высокую чувствительность и точность цветопередачи. Переключение между дневным и ночным режимами можно настраивать в ней как по уровню освещённости, так и по длительности задержки смены режима освещения, что позволяет избежать нежелательной реакции камеры на кратковременные перепады освещённости. Встроенная в камеру ИК-подсветка из 30 светодиодов имеет дальность 15 метров.

При активации функции широкого динамического диапазона (WDR) два соседних кадра, формируемых с частотой 50 к/с, служат для построения одного кадра. Итоговый видеопоток имеет скорость 25 к/с и динамический диапазон 120 дБ. Цифровое шумоподавление выполняется в камере по технологиям 2D-DNR и 3D-DNR.

Наличие у новинки моторизованного объектива с фокусным расстоянием, меняющимся от 2,8 до 12 мм, позволяет точно настроить её удалённо. Это можно сделать по протоколу UTC, который позволяет управлять OSD камеры по коаксиальному кабелю, не требуя прокладки дополнительного управляющего кабеля (кроме форматов HD-SDI и EX-SDI). Кроме того, такая настройка производится с джойстика, входящего в комплект, через систему экранных меню и также по коаксиальному кабелю.

Количество показов: 80
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Smartec

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