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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

RVi Group представляет новый мультиформатный видеорегистратор RVi-HDR08LA-M


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29.05.2018

О поступлении в продажу нового 8-канального мультиформатного видеорегистратора RVi-HDR08LA-M, устроенного по принципу «пять в одном», сообщила компания RVi Group. Он пришёл на смену выпускавшейся ранее модели RVi-HDR08LA-C V.2. Видеорегистратор работает с аналоговыми камерами высокой чёткости форматов AHD, HD-TVI и HD-CVI, а также с аналоговыми камерами стандарта PAL и IP-камерами.

Максимальное разрешение записи изображения в формате AHD, HD-TVI и HD-CVI составляет 1080p. Частота кадров достигает при этом 15 к/с. В случае использования разрешения 1080N (1080х960) или 720p запись выполняется со скоростью 25 к/с.

Разрешение подключаемых к видеорегистратору IP-телекамер может достигать 5 мегапикселей. В случае, если все восемь аналоговых входов заняты подключёнными аналоговыми камерами, число IP-камер составит до четырёх штук. При полном замещении аналоговых камер максимальное количество IP-телекамер — 12.

Для ведения архива в видеорегистратор RVi-HDR08LA-M можно установить один жёсткий диск ёмкостью до 10 Тбайт. При этом в новинке поддерживается кодек H.264+, который обеспечивает более высокую степень сжатия, чем алгоритм H.264, при сохранении высокого качества изображения.

Для передачи изображения высокой чёткости новый видеорегистратор снабжён цифровым видеовыходом HDMI (1920x1080). Кроме того, у него имеется выход VGA. Наличие у устройства одного аудиовхода и одного аудиовыхода позволяет организовать двунаправленную связь оператора с местом установки одной из камер. Видеорегистратор оснащён также двумя портами USB 2.0 и одним интерфейсом RS-485. К сети он подключается через порт RJ-45, поддерживающий стандарт 10/100 Мбит/с.

Как и вся линейка видеорегистраторов RVi, новинка полностью интегрирована с программным обеспечением «RVi Оператор» и поддерживает функцию удалённого подключения посредством P2P-сервиса. Подключаться к видеорегистратору удалённо можно также через веб-браузер, через сетевой клиент RVi-Smart PSS или с мобильных устройств, работающих под ОС Android или iОS.

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Компания:  RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

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