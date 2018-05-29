 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Hanwha Techwin представила видеокодеры Wisenet SPE-410 и SPE-1610 для оцифровки изображения форматов AHD, HD-TVI, HD-CVI и CVBS


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
29.05.2018

Два новых мультиформатных видеокодера Wisenet SPE-410 и SPE-1610 представила компания Hanwha Techwin. Они предназначены для оцифровки изображения, поступающего от аналоговых камер формата AHD, HD-TVI, HD-CVI или CVBS. Устройство SPE-410 является 4-канальным, SPE-1610 — 16-канальным.

Аналоговые форматы высокой чёткости AHD, HD-TVI, HD-CVI получили в последние годы значительное распространение и теперь сосуществуют в сфере видеонаблюдения с по-прежнему наиболее распространёнными технологиями IP. Из этого вытекает важность совместного использования аналоговых HD-форматов в пределах сетевых систем. Новые видеокодеры позволяют эффективно решать эту задачу.

Оба новых видеокодера могут преобразовывать изображение с разрешением 1080p по каждому из каналов в формате AHD, HD-TVI, HD-CVI или CVBS. Частота кадров достигает при этом 30 к/с. Кроме того, в формате AHD устройства обрабатывают по двум каналам 4-мегапиксельное изображение со скоростью 15 к/с.

Преобразованное изображение транслируется из видеокодеров в сжатом виде в формате H.264. Оно передаётся в двух потоках — в каждом канале помимо основного потока может быть организован дополнительный. Его разрешение в случае сжатия кодеком H.264 составляет 704х576 при скорости 12 к/с или 352х576 либо ниже при 30 к/с. Кроме того, возможно использование кодека MJPEG-4 при разрешении 1080p и частоте кадров 2 к/с.

Из обоих видеокодеров видеосигнал передаётся по сети Ethernet через интерфейс RJ-45 стандарта 10/100/1000 Base-T. Для вывода изображения на монитор у каждого устройства имеется разъём HDMI. В обоих видеокодерах имеется также по четыре аудиовхода и по одному аудиовыходу.

Модель SPE-410 имеет четыре тревожных входа и два тревожных выхода, SPE-1610 — 16 тревожных входов и четыре выхода. Сигналы тревоги могут генерироваться при обнаружении движения, пропадании видеосигнала или сетевого соединения, а также при попытке выведения камеры из строя.

Управлять новыми видеокодерами можно через ПО Wisenet SSM, c мобильного приложения Wisenet Mobile или с IP-видеорегистраторов Wisenet серий P, X и Q. Питание видеокодеры получают по технологии PoE стандарта IEEE 802.3af или от источника постоянного тока 12 В.

Количество показов: 
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

Последние публикации компании:

Новости

Передний край

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

Книжная полка


Руководство по применению камер видеонаблюдения

Руководство по применению камер видеонаблюдения



Системы защиты периметра

Системы защиты периметра



Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения

Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения



IP-видеонаблюдение: наглядное пособие

IP-видеонаблюдение: наглядное пособие


Hits 56165967
16654
Hosts 4965089
1919
Visitors 9291643
3649

38

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582