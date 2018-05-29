Hanwha Techwin представила видеокодеры Wisenet SPE-410 и SPE-1610 для оцифровки изображения форматов AHD, HD-TVI, HD-CVI и CVBS

Два новых мультиформатных видеокодера Wisenet SPE-410 и SPE-1610 представила компания Hanwha Techwin. Они предназначены для оцифровки изображения, поступающего от аналоговых камер формата AHD, HD-TVI, HD-CVI или CVBS. Устройство SPE-410 является 4-канальным, SPE-1610 — 16-канальным.

Аналоговые форматы высокой чёткости AHD, HD-TVI, HD-CVI получили в последние годы значительное распространение и теперь сосуществуют в сфере видеонаблюдения с по-прежнему наиболее распространёнными технологиями IP. Из этого вытекает важность совместного использования аналоговых HD-форматов в пределах сетевых систем. Новые видеокодеры позволяют эффективно решать эту задачу.

Оба новых видеокодера могут преобразовывать изображение с разрешением 1080p по каждому из каналов в формате AHD, HD-TVI, HD-CVI или CVBS. Частота кадров достигает при этом 30 к/с. Кроме того, в формате AHD устройства обрабатывают по двум каналам 4-мегапиксельное изображение со скоростью 15 к/с.

Преобразованное изображение транслируется из видеокодеров в сжатом виде в формате H.264. Оно передаётся в двух потоках — в каждом канале помимо основного потока может быть организован дополнительный. Его разрешение в случае сжатия кодеком H.264 составляет 704х576 при скорости 12 к/с или 352х576 либо ниже при 30 к/с. Кроме того, возможно использование кодека MJPEG-4 при разрешении 1080p и частоте кадров 2 к/с.

Из обоих видеокодеров видеосигнал передаётся по сети Ethernet через интерфейс RJ-45 стандарта 10/100/1000 Base-T. Для вывода изображения на монитор у каждого устройства имеется разъём HDMI. В обоих видеокодерах имеется также по четыре аудиовхода и по одному аудиовыходу.

Модель SPE-410 имеет четыре тревожных входа и два тревожных выхода, SPE-1610 — 16 тревожных входов и четыре выхода. Сигналы тревоги могут генерироваться при обнаружении движения, пропадании видеосигнала или сетевого соединения, а также при попытке выведения камеры из строя.

Управлять новыми видеокодерами можно через ПО Wisenet SSM, c мобильного приложения Wisenet Mobile или с IP-видеорегистраторов Wisenet серий P, X и Q. Питание видеокодеры получают по технологии PoE стандарта IEEE 802.3af или от источника постоянного тока 12 В.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

