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Уличную 3-мегапиксельную IP-камеру видеонаблюдения RVi-IPC43L V.2 представила компания RVi Group


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23.05.2018

Компания RVi Group сообщила о поступлении в продажу новой уличной IP-камеры видеонаблюдения RVi-IPC43L V.2 (2.7-12). Она пришла на смену модели RVi-IPC43L (2.7-12).

Новая камера построена на 3-мегапиксельной светочувствительной КМОП-матрице размером 1/3 дюйма. Она формирует видеопоток с максимальным разрешением 2304×1296 или 2048×1536 и скоростью трансляции 20 к/с. При разрешении 1920×1080 скорость кадров достигает 25 к/с. Использование смарт-кодека H.264+ позволяет снизить нагрузку на канал связи и сократить объём хранимого видеоархива. Кроме того, сжатие изображения может выполняться по обычному алгоритму H.264. Изображение транслируется в двух потоках.

Вариофокальный объектив, которым оснащена IP-камера RVi-IPC43L V.2 (2.7-12), имеет диапазон изменения фокусного расстояния в пределах от 2,7 до 12 мм. Этому соответствует изменение угла обзора между значениями 92 и 28°. Круглосуточная работа новой телекамеры обеспечивается за счёт наличия у неё ИК-подсветки дальностью 60 метров.

Переход телекамеры между дневным и ночным режимами работы производится с помощью механического ИК-фильтра. Чувствительность устройства в дневном режиме составляет 0,1 лк / F1.4. При наличии сложного освещения в пределах снимаемой сцены для повышения качества изображения можно использовать функции «Компенсация задней засветки» (BLC), «Компенсация яркой засветки» (HLC) и «Цифровое расширение динамического диапазона» (DWDR). Подавление шумов выполняется по технологии 3D-DNR.

Новинка имеет защиту от пыли и влаги по высокому классу IP67. Её можно устанавливать как внутри помещения, так и на улице. Диапазон рабочих температур IP-телекамеры — от -40 до +60°С.

Питание подаётся на IP-камеру от сетевого устройства по технологии PoE стандарта IEEE 802.3af либо от источника постоянного тока 12 В. Для ведения локального архива в камеру устанавливается карта памяти microSD ёмкостью до 128 Гбайт. Управлять новинкой можно через веб-сервер, сетевой клиент RVi Smart PSS, ПО «RVi Оператор» или с мобильного устройства.

Количество показов: 78
 
Компания:  RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

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