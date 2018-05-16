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Пять новых IP-камер из серии Wisenet X для видеонаблюдения на транспорте представила компания Hanwha Techwin


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16.05.2018

Компания Hanwha Techwin представила пять новых IP-камер видеонаблюдения из серии Wisenet X, предназначенных для использования на транспорте. Все они хорошо приспособлены для работы в условиях сильной вибрации и имеют надёжную защиту от проявлений вандализма.

Все новые камеры формируют 2-мегапиксельное изображение с частотой до 60 к/с. Оно сжимается кодеком H.265 или H.264. Степень сжатия может быть дополнительно повышена за счёт использования фирменной технологии WiseStream II. Для улучшения контрастности изображения в камерах имеется аппаратная функция «Широкий динамический диапазон». Она построена на сложении четырёх последовательных кадров и позволяет повысить динамический диапазон изображения до 150 дБ.

Две новых модели — Wisenet XNV-6012 и Wisenet XNV-6012M — снабжены фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2,4 мм. Ещё две — Wisenet XNV-6022R и Wisenet XNV-6022RM — имеют 3,6-миллиметровый объектив, а также ИК-подсветку дальностью 15 м. Эти четыре камеры выполнены в виде миниатюрных купольных устройств и предназначены для использования внутри транспортных средств.

Модель Wisenet XNV-6013M имеет более необычный вид: её форма близка к асимметричной купольной, но входное окно — плоское, прямоугольное. Камера рассчитана на установку на транспортных средствах снаружи, а фокусное расстояние её объектива — также 2,4 мм. Защита этой модели от пыли и влаги соответствует классу IP67, в то время как у остальных новинок — IP66. Плоское стекло камеры имеет встроенный подогрев, который защищает его от запотевания при перепаде температур. Кроме того, оно защищено от появления царапин, что позволяет камере хорошо переносить механизированную мойку транспортного средства.

Все пять новых камер имеют передовые функции видеоаналитики и позволяют классифицировать звуки. В них реализован также обычный детектор движения и возможность автоматически обнаруживать попытки вывести саму камеру из строя. Помимо аудиовхода и выхода, камеры имеют функцию подавления звуковых шумов. Функция Hallway View позволяет оптимально брать под наблюдение вертикально ориентированные сцены. С помощью функции Lens Distortion Correction компенсируются искажения по краям кадра, вносимые короткофокусным объективом.

Три модели с буквой M в названии подключаются к сети через разъём M12, остальные две — через RJ45. В каждой из камер поддерживается запись на карту памяти ёмкостью до 128 Гбайт. Питание на новинки подаётся по технологии PoE. Камеры имеют изящный дизайн и компактные размеры, что позволит корректно добавлять их в интерьер салонов трамваев, троллейбусов и др.

Количество показов: 264
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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