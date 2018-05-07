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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Axis представляет широкий ассортимент камер видеонаблюдения с ИК-подсветкой


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07.05.2018

Инфракрасная подсветка существенно улучшает качество видеосъемки в полной темноте. Компания Axis Communications представляет новые сетевые камеры с ИК-подсветкой, включая модели камер с возможностью панорамирования, наклона и масштабирования (PTZ-камеры), купольные с фиксированным фокусным расстоянием, цилиндрические, широкоугольные и панорамные камеры, а также малозаметные оптические блоки. Эти камеры позволяют использовать ИК-подсветку практически на любом объекте, отвечая растущему спросу на подобные решения.

ИК-подсветка помогает «видеть в темноте» и вести круглосуточное наблюдение без дополнительного освещения, а также осуществлять малозаметное наблюдение на важных объектах. Новые камеры Axis – это наиболее простой и выгодный способ пользоваться всеми преимуществами ИК-подсветки практически в любых условиях, как внутри помещений, так и снаружи. Кроме того, в некоторых новых моделях камер используется разработанная и запатентованная компанией Axis интеллектуальная технология OptimizedIR, которая обеспечивает равномерную подсветку всего поля зрения камеры при помощи энергоэффективных ИК‑светодиодов.

Пeтр Риц, директор по продукту компании Axis Communications: «Мы стремимся разрабатывать максимально эффективные камеры. Использование технологии OptimizedIR в более широком ассортименте наших сетевых камер и различных форм-факторах дает нашим клиентам больше возможностей для использования ИК-подсветки. Мы убеждены, что потребность в данной технологии продолжит расти».

Благодаря технологии OptimizedIR с возможностью обзора на расстоянии более 200 м (656 футов) и практически незаметной компактной купольной конструкции данная камера идеально подходит для городских систем видеонаблюдения. Встроенные ИК-светодиоды легко подстраиваются при масштабировании, а технология Axis Sharpdome обеспечивает высокую точность и четкость изображения даже выше линии горизонта. Камера AXIS Q6125-LE снимает в разрешении HDTV 1080p и обладает 30-кратным оптическим зумом, функцией Speed Dry и технологией видеоанализа AXIS Guard Suite.

Благодаря высокой эффективности и технологиям Axis OptimizedIR, Lightfinder, Forensic WDR и Zipstream эти новые панорамные камеры с одним датчиком идеально подходят для внутренней и наружной съемки с углом обзора 180° или 360°. Камера AXIS M3057-PLVE оснащена 6-мегапиксельным датчиком, а AXIS M3058-PLVE – 12-мегапиксельным датчиком и стереографическим объективом. Данные камеры отличаются плоской и практически незаметной конструкцией, просты в установке и поставляются с уже настроенным фокусом.

Камеры AXIS P1447-LE и AXIS P1448-LE пополнили линейку компактных и недорогих наружных цилиндрических камер серии AXIS P14. Новые функции камер позволяют осуществлять круглосуточное видеонаблюдение с превосходным качеством изображения в любых условиях освещения. Камера AXIS P1447-LE имеет разрешение 5 Мп, а AXIS P1448-LE – 8,3 Мп / 4K Ultra HD. В дополнение к функции OptimizedIR, обе камеры поддерживают аудиосвязь, расширенный температурный режим, стандарт IK10 и защиту от ударов.

Компания Axis представляет AXIS FA3105-L – первый оптический блок для модульных камер со встроенной ИК-подсветкой. Благодаря небольшому размеру и конструкции в виде шара данный блок идеально совместим с другими оптическими блоками и AXIS FA54 Main Unit. Блок подходит для использования в различных системах видеонаблюдения на объектах розничной торговли. Помимо встроенной ИК-подсветки, данный оптический блок с разрешением HDTV 1080p поддерживает функцию ForensicWDR и обеспечивает отличное качество изображения в любое время дня и ночи.

AXIS P3717-PLE устанавливает новую планку для мультисенсoрных камер в части качества изображения, функций и эффективности. Эта компактная 8-мегапиксельная камера с четырьмя варифокальными объективами обеспечивает высококачественный детальный обзор на 360° и идеально подходит для наблюдения за обширными территориями, внешними углами зданий и пересечениями коридоров или дорог. Благодаря ИК-подсветке на 360° и технологиям Forensic WDR, Lightfinder и Zipstream она снимает качественное видео в любых условиях освещения. Эта камера «четыре в одном» представляет собой универсальное и недорогое решение, поскольку использует всего один IP-адрес и один сетевой кабель, а также поддерживает дистанционное масштабирование и фокусировку.

Новые модели камер появятся у дистрибьюторов Axis во втором квартале 2018 года.

Количество показов: 441
 
Компания:  Axis Communications

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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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