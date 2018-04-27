 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новый матричный IP-видеодекодер Wisenet SPD-1660R представила компания Hanwha Techwin


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
27.04.2018

Компания Hanwha Techwin выпустила новый матричный IP-видеодекодер Wisenet SPD-1660R. Он предназначен для управления видеостеной, состоящей из нескольких мониторов и применяемой в системе видеонаблюдения для просмотра изображения от множества сетевых камер.

К новому видеодекодеру подключаются до 16 мониторов с разрешением HDMI или VGA. На вход устройства поступает видеосигнал в формате IP, который преобразуется в аналоговый, передаваемый на мониторы. Разрешение отдельной камеры, изображение с которой поступает на видеодекодер, может достигать 12 мегапикселей. Таким образом, новинка поддерживает формат 4K.

В состав IP-видеодекодера можно включить от одной до восьми двухканальных плат декодирования SPD-260B. Они располагаются в едином корпусе устройства. Каждая плата поддерживает два монитора формата HDMI или VGA.

Мониторы, подключаемые к IP-видеодекодеру, образуют видеостену. На неё можно выводить изображение от разных камер в любом сочетании — как используя отдельные мониторы в режиме мультиэкрана, так и, наоборот, отображая картинку от одной камеры сразу на несколько мониторов. Всё это обеспечивает гибкость в построении операторского центра.

Полоса пропускания нового матричного IP-видеодекодера при выводе изображения на экран — 600 Мбит/с, одной платы SPD-260B — 200 Мбит/с. Оба устройства могут декодировать видеосигнал, сжатый кодеком H.265, H.264 или MJPEG.

Для настройки IP-видеодекодера и управления им служит программное обеспечение SSM, которое в настоящее время используется в версии v2.0.1. Возможен удалённый доступ к устройству через интерактивную программу просмотра Web Viewer. Для подключения к сети устройство имеет интерфейс Ethernet 10/100/1000BASE-T.

Общее число камер, подключаемых к новому IP-видеокодеру, при частоте кадров 30 к/с — 128 при разрешении 1080p, 80 при разрешении 3 мегапикселя, 64 — 4 мегапикселя, 48 — 5 мегапикселей или 32 при использовании формата 4K.

Наличие у IP-видеокодера дополнительного входа HDMI позволяет подавать на него видеоизображение с компьютера сторонней системы, например СКУД или системы охранной сигнализации. У устройства имеется также один аудиовыход, 16 тревожных входов и 8

Количество показов: 65
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

Последние публикации компании:

Новости

Передний край

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

Книжная полка


Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения

Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения



Толковый словарь терминов по системам физической защиты

Толковый словарь терминов по системам физической защиты



Охранные системы и технические средства физической защиты объектов

Охранные системы и технические средства физической защиты объектов



Процедура работы с цифровыми изображениями в системах видеонаблюдения

Процедура работы с цифровыми изображениями в системах видеонаблюдения


Hits 55432969
10557
Hosts 4894707
1121
Visitors 9151115
1725

40

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582