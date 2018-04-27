Новая 2-мегапиксельная вандалостойкая IP-камера Smartec STC-IPM3572А Xaro

Новую купольную IP-камеру видеонаблюдения Smartec STC-IPM3572A Xaro представила компания «Смартек Секьюрити». Она надёжную защищена от проявлений вандализма и имеет разрешение 2 мегапикселя. Камера входит в серию OPTi.

В основе новой камеры лежит 2-мегапиксельная КМОП-матрица SONY Starvis IMX291. Камера передаёт изображение с разрешением Full HD (1920x1080) со скоростью до 30 к/с. Она транслирует четыре видеопотока со сжатием кодеками H.265, H.264 и M-JPEG, с битрейтом до 12 Мбит/с и с индивидуальной настройкой.

Применяемый в новой телекамере моторизованный объектив имеет фокусное расстояние в пределах от 2,8 до 12 мм и автодиафрагму P-Iris. Это позволяет удалённо, без необходимости физического доступа к камере, настраивать его, а также корректировать фокусировку в процессе эксплуатации камеры.

Функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) реализована в новой IP-телекамере аппаратным способом. При её активации два соседних кадра, формируемых КМОП-матрицей со скоростью 60 к/с, используются для построения итогового видеопотока со скоростью 30 к/с. В итоге получается сбалансированное по яркости изображение с динамическим диапазоном 120 дБ.

Переход между дневным и ночным режимами обеспечивает в камере механически отключаемый ИК-фильтр. Чувствительность новинки в днвном режиме — 0,05 лк. В темноте активируются 34 встроенных светодиода, которые обеспечивают ИК-подсветку дальностью 30 метров.

Вандалостойкий металлический кожух модели STC-IPM3572A Xaro имеет защиту от пыли и влаги по классу IP66. Он оснащён обогревателем и вентилятором, включение которых контролируется специальным процессором. Камера работает при температуре от -40 до +50°С.

В IP-камере имеется детектор движения с 8 настраиваемыми зонами, а также детектор внешнего воздействия на камеру — сдвига и расфокусировки. Функция Video Boost позволяет задавать параметры видеопотока, например битрейт и фреймрейт, для нормального состояния и для состояния тревоги, например при обнаружении движения. Это даёт экономию дискового пространства при записи.

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Компания: Смартек Секьюрити / Smartec

