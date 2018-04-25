 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Получен сертификат МВД России на программно-аппаратный комплекс «RVi-Видео» для транспорта и транспортной инфраструктуры


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
25.04.2018

Компания RVi Group сообщила о получении сертификата МВД России на программно-аппаратный комплекс «RVi-Видео» для транспорта и транспортной инфраструктуры. Сертификат № МВД РФ.03.000038, выданный 9 апреля 2018 года, удостоверяет, что комплекс соответствует пунктам 21—30 раздела V и пунктам 41-43 раздела VII требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности.

Данные требования утверждены постановлением Правительства РФ № 969 от 26 сентября 2016 года. Согласно этим требованиям, для осуществления деятельности в области технических средств обеспечения безопасности необходима обязательная сертификация.

Компания RVi Group провела работу по приведению ПАК «RVi-Видео» в соответствие требованиям законодательства. Оборудование, входящее в комплекс, может применяться на разных видах транспорта, включая легковой, грузовой, пассажирский, наземный, электрический, воздушный и водный, а также на любых объектах транспортной инфраструктуры. Широкий диапазон рабочих температур, высокая защищённость корпусов и наличие дополнительных модулей позволяют использовать комплекс в разных климатических условиях.

Масштабируемость ПАК «RVi-Видео» достигается за счёт применения кросс-платформенного клиент-серверного решения. Заказчик комплекса может выбрать к нему программное обеспечение — «RVi-Интегратор» или «RVi-Оператор», а также камеры видеонаблюдения высокого разрешения, до 4 мегапикселей, различного форм-фактора. В комплексе реализована автоматическая подстройка резкости изображения и настройка оптимального ракурса для мониторинга сцены.

В состав ПАК входит оборудование с повышенной устойчивостью к вибрации и ударным нагрузкам, адаптированное для работы на подвижном составе наземного транспорта, в том числе железнодорожного, в соответствии с требованиями стандарта EN 50155. В состав комплекса входят также тепловизоры, ИК-прожектора высокой мощности, коммутаторы, сетевые коммутаторы для подач на телекамеры питания по технологии PoE, видеомониторы, термокожухи с подогревом и системой очистки смотрового окна, система автономного питания.

Количество показов: 66
 
Компания:  RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

Последние публикации компании:

Новости

Передний край

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

Книжная полка


Моя азбука видеонаблюдения, Александр Попов

Моя азбука видеонаблюдения, Александр Попов



Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения

Эргономика поста видеонаблюдения



IP-видеонаблюдение: наглядное пособие

IP-видеонаблюдение: наглядное пособие



Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения

Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения


Hits 55395225
14301
Hosts 4891440
1110
Visitors 9146137
1857

48

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582