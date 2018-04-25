Получен сертификат МВД России на программно-аппаратный комплекс «RVi-Видео» для транспорта и транспортной инфраструктуры

Компания RVi Group сообщила о получении сертификата МВД России на программно-аппаратный комплекс «RVi-Видео» для транспорта и транспортной инфраструктуры. Сертификат № МВД РФ.03.000038, выданный 9 апреля 2018 года, удостоверяет, что комплекс соответствует пунктам 21—30 раздела V и пунктам 41-43 раздела VII требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности.

Данные требования утверждены постановлением Правительства РФ № 969 от 26 сентября 2016 года. Согласно этим требованиям, для осуществления деятельности в области технических средств обеспечения безопасности необходима обязательная сертификация.

Компания RVi Group провела работу по приведению ПАК «RVi-Видео» в соответствие требованиям законодательства. Оборудование, входящее в комплекс, может применяться на разных видах транспорта, включая легковой, грузовой, пассажирский, наземный, электрический, воздушный и водный, а также на любых объектах транспортной инфраструктуры. Широкий диапазон рабочих температур, высокая защищённость корпусов и наличие дополнительных модулей позволяют использовать комплекс в разных климатических условиях.

Масштабируемость ПАК «RVi-Видео» достигается за счёт применения кросс-платформенного клиент-серверного решения. Заказчик комплекса может выбрать к нему программное обеспечение — «RVi-Интегратор» или «RVi-Оператор», а также камеры видеонаблюдения высокого разрешения, до 4 мегапикселей, различного форм-фактора. В комплексе реализована автоматическая подстройка резкости изображения и настройка оптимального ракурса для мониторинга сцены.

В состав ПАК входит оборудование с повышенной устойчивостью к вибрации и ударным нагрузкам, адаптированное для работы на подвижном составе наземного транспорта, в том числе железнодорожного, в соответствии с требованиями стандарта EN 50155. В состав комплекса входят также тепловизоры, ИК-прожектора высокой мощности, коммутаторы, сетевые коммутаторы для подач на телекамеры питания по технологии PoE, видеомониторы, термокожухи с подогревом и системой очистки смотрового окна, система автономного питания.

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

