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Больше возможностей для предотвращения столкновений на объектах повышенной опасности


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13.04.2018

Продукт «RealTrac Предотвращение столкновений» от ГК «РТЛ Сервис» продолжает выполнять требования Приказа №599 и делает этот процесс более удобным и эффективным.

Согласно требованиям приказа, системы промышленной безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых должны «обеспечивать своевременную сигнализацию и оповещение персонала об опасности столкновений, возможных наездов, приближении к опасным зонам, нарушений технологических параметров и режимов эксплуатации горнотранспортного оборудования».

Именно для этих целей и работает «RealTrac Предотвращение столкновений»: продукт контролирует сближение «транспорт-транспорт» и «транспорт-человек», непрерывно определяя расстояние между объектами и направления их движения. В основе системы лежат технологии ГНСС- и RTLS, а передача данных происходит посредством цифровых каналов передачи данных. Для работы не требуется соединение с сервером или сетью Интернет, а также хорошей видимости между объектами — их местоположение определяется благодаря настроенным тегам и антеннам, непрерывно сканирующим пространство вокруг.

Отметим, что продукт «RealTrac Предотвращение столкновений» уже доказал свою эффективность на объектах российских горнодобывающих компаний в ходе пилотных проектов. В своей обновленной версии он получил важные усовершенствования. Теперь оператор или водитель транспортного средства может отслеживать ситуацию на дисплее, который показывает все, что происходит вокруг него в зоне радиовидимости. По мнению разработчиков, такое решение позволит предотвращать не только столкновения, но и опасные сближения объектов, ведь управляющий транспортом сможет снизить скорость или изменить направление движения еще до появления сигнала об опасности. Такой подход позволит повысить эффективность работы предприятия благодаря снижению числа срабатываний системы предотвращения столкновений.

Вторым важным нововведением стал тот факт, что зоны контроля сближения теперь могут быть любой формы, а также способны динамически изменяться в зависимости от скорости техники. Таким образом, радиуса зоны контроля точно будет достаточно для полной остановки транспортного средства в случае опасности.

На сегодняшний день продукт «RealTrac Предотвращение столкновений» от ГК «РТЛ Сервис» не имеет аналогов на российском рынке и превосходит по своим возможностям зарубежные системы, обладающие схожими функциональными возможностями. При этом «Предотвращение столкновений» с легкостью может стать частью других продуктов системы RealTrac, например позиционирования горнорабочих и обеспечения голосовой связи в шахте или карьере. Удается реализовать индивидуальную настройку под нужды конкретного предприятия, что, несомненно, повысит эффективность и безопасность его работы в долгосрочной перспективе.

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