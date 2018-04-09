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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Axis повышает эффективность применения фоновой музыки в розничной торговле


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09.04.2018

Звуковым сопровождением в магазинах уже никого не удивить, но его возможности используются не в полной мере. При помощи фоновой музыки возможно, например, улучшить качество обслуживания покупателей и увеличить продажи. Компания Axis объявляет о заключении ряда стратегических альянсов, в рамках которых ее сетевые аудиорешения будут интегрироваться с несколькими музыкальными стриминговыми сервисами, работающими по подписке. Это позволит клиентам подбирать наиболее подходящее музыкальное оформление — в первую очередь это акутально для предприятий розничной торговли. Благодаря сотрудничеству с такими сервисами компания Axis готова предложить комплексное решение по музыкальному оформлению розничных магазинов.

Фоновая музыка оказывает значительное влияние на поведение покупателей. Компания Soundtrack Your Brand в партнерстве с Axis провела исследование, результаты которого показали, что воспроизведение в ресторане музыки, отражающей индивидуальность бренда, способствует увеличению продаж в среднем на 9,1% по сравнению с другой музыкой (полное исследование). Существующие сетевые аудиотехнологии Axis имеют широкие возможности применения, включая организацию громкоговорящей связи и интеграцию с инструментами видеоаналитики. Благодаря сотрудничеству с компаниями, предлагающими фоновую музыку на выбор, компания Axis способна предложить полный комплект удобных в управлении решений по музыкальному оформлению магазинов.

Компания Axis анонсирует сотрудничество с компаниями Soundtrack Your Brand, Royal Streaming, MUSIC2BIZ и Pinesker Media Company.

«Как правило, звуковое оборудование в магазине используется либо для оповещения персонала и клиентов, либо для воспроизведения стандартной фоновой музыки, — отмечает Хокан Ханссон, глобальный менеджер по аудиопродукции компании Axis Communications. — Однако исследования показывают, что правильно подобранная музыка в сочетании с продуманной системой рекламных объявлений активно мотивирует клиентов на покупки. Анонсированные нами партнерства позволят предприятиям розничной торговли применять надежные, полностью цифровые аудиосистемы Axis во всей торговой сети, поддерживая главные ценности бренда и улучшая качество обслуживания клиентов». Новые музыкальные сервисы можно использовать с существующими сетевыми аудиосистемами Axis без дополнительного оборудования и программного обеспечения, органично интегрируя плановые и оперативные оповещения со специально подобранной музыкой. Они также могут работать с аудиосистемами (как аналоговыми, так и цифровыми) других производителей через аудиомост AXIS C8033.

Используя сетевые акустические системы Axis с музыкальными сервисами, можно централизованно управлять подбором музыки во всех магазинах сети.

Аудиосистемы Axis приобретаются у дистрибьюторов, а подписки на музыкальные стриминговые сервисы — напрямую у контент-провайдеров.

Количество показов: 91
 
Компания:  Axis Communications

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