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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

От Самары до Владивостока: Axis Road Show стартует в апреле 2018 года


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05.04.2018

Axis Communications, лидер рынка средств сетевого видеонаблюдения, в пятый раз проведет Axis Road Show — масштабное событие, ориентированное на владельцев, руководителей, ИТ-директоров и директоров по безопасности компаний. В этом году серия образовательных семинаров пройдет в 12 городах России, а также на Украине и в Казахстане.

В рамках Road Show эксперты Axis Communications расскажут об особенностях систем сетевого видеонаблюдения, представят новые технологические решения компании и совместно с партнерами поделятся историями успеха в разных отраслях, таких как критическая инфраструктура, транспорт и ритейл. Компании-партнеры продемонстрируют возможности программного обеспечения, разработанного для разных типов систем и адаптированного к работе с продукцией Axis Communications.

Сегодня решения для транспортной инфраструктуры востребованы во всем мире, в том числе и в СНГ. Эксперты Axis Communications продемонстрируют возможности систем видеонаблюдения, созданных для транспортных объектов — от городских дорог до аэропортов. Камеры передают изображения высокой четкости в режиме реального времени, а также сохраняют данные для удобства доступа к информации из любой точки в любое время. В числе преимуществ решений для транспорта — функции распознавания лиц и номеров, предупреждение противоправных действий, наблюдение за грузами и быстрое реагирование на нештатные ситуации.

На семинаре также эксперты Axis обсудят тему кибербезопасности: расскажут о возможных рисках и потенциальных угрозах, а также о том, как их устранять и предотвращать. Представители малого, среднего и крупного бизнеса получат рекомендации по обеспечению кибербезопасности, правильному ведению учетных записей пользователей и узнают принципы работы надежных паролей для доступа к камерам.

Во время перерывов участники получат возможность лично протестировать камеры и программное обеспечение.

Первый семинар состоится 5 апреля в Самаре. Программа семинара включает презентации инженеров и менеджеров по работе с партнерами. Получить подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальной странице Axis Road Show.

Количество показов: 134
 
Компания:  Axis Communications

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